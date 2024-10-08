Учителям и родителям нужно антитабачное просвещение

Posted 8 октября, 12:17
Published 8 октября, 12:17
Modified 8 октября, 12:19
Updated 8 октября, 12:19
Результаты опроса предоставил межрегиональный «Общественный Совет по проблеме подросткового курения».
Участниками онлайн-опроса, который проходил в сентябре 2024 года, стали 18 408 родителей и педагогов из Смоленской, Новгородской, Калининградской и Нижегородской областей. Наиболее востребованными направлениями поддержки стали: предоставление наглядных и методических материалов для проведения профилактических бесед или занятий; вовлечение профильных специалистов (психологов, врачей различных специальностей) во взаимодействие с несовершеннолетними. Совет реализует такую работу в различных регионах страны.
Большая часть опрошенных выразила готовность принять участие в открытом вебинаре о построении доверительных детско-родительских отношений. являющихся основой для профилактики курения и вейпинга среди школьников.
«Результаты опроса показывают настроенность взрослых, от которых зависит эффективность профилактической работы по преодолению вредных привычек среди несовершеннолетних, на открытый диалог и поиск конструктивных аргументов для предотвращения доступа и потребления подростками табачной и никотинсодержащей продукции», отмечает Анна Сорочинская, исполнительный директор «Общественного Совета по проблеме подросткового курения». По ее словам, важно объединить усилия общества, государства и ответственного бизнеса для своевременного предоставления необходимых информационных и образовательных материалов, тем самым реализуя комплексный подход к предупреждению старта и развития вредной привычки, продвигая таким образом здоровый образ жизни.
2 сентября Владимир Путин, выступая на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла» сказал, что в борьбе с доступом несовершеннолетних к электронным сигаретам важен комплексный подход, ориентированный на объяснение реальных последствий потребления вейпов и продвижение здорового образа жизни.