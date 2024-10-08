Ворвались ночью в масках: выяснились шокирующие подробности убийства в Приморье

По данным следствия, ночью 13 сентября 1996 года обвиняемые, вооружившись обрезами охотничьих ружей и прикрыв лица масками, проникли через окно в дом на улице Чапаева в деревне Ширяевка, где жил убитый и его семья. Они предварительно обрезали телефонный провод, чтобы люди в доме не могли позвонить в полицию и обратиться за помощью. Проникнув в дом, преступники потребовали передать им имущество, но потерпевший сопротивлялся и был убит выстрелами из ружей.