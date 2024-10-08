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Posted 7 октября, 23:47

Published 7 октября, 23:47

Modified 7 октября, 23:49

Updated 7 октября, 23:49

Ворвались ночью в масках: выяснились шокирующие подробности убийства в Приморье

Ворвались ночью в масках: выяснились шокирующие подробности убийства в Приморье

7 октября 2024, 23:47
Фото: 1MI
Сюжет
Оружие
В Приморье завершилось расследование убийства председателя совхоза в селе Ширяевка в 1996 году. Обвиняемые сами рассказали подробности своего преступления.

Расследование убийства главы совхоза в деревне Ширяевка в 1996 году завершено следственными органами Следственного комитета Приморского края. Двое мужчин обвиняются в совершении этого преступления.

По данным следствия, ночью 13 сентября 1996 года обвиняемые, вооружившись обрезами охотничьих ружей и прикрыв лица масками, проникли через окно в дом на улице Чапаева в деревне Ширяевка, где жил убитый и его семья. Они предварительно обрезали телефонный провод, чтобы люди в доме не могли позвонить в полицию и обратиться за помощью. Проникнув в дом, преступники потребовали передать им имущество, но потерпевший сопротивлялся и был убит выстрелами из ружей.

В процессе расследования оба мужчины признали свою причастность к убийству и подробно изложили ход событий, продемонстрировав свои действия во время проверки версии на месте происшествия.

Видео: primorsky_sledcom.

На данный момент все следственные действия завершены, обвиняемые и их адвокаты ознакомлены с материалами дела, расследование завершено. Третий участник преступления объявлен в розыск, его дело рассматривается отдельно.

Ранее «Восток-Медиа» писало об убийстве во Владивостоке.

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