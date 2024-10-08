Впервые за 26 лет: необычайное явление украсит небо в Приморье

Posted 8 октября, 02:18
Published 8 октября, 02:18
Modified 8 октября, 02:20
Updated 8 октября, 02:20
Восьмого октября в 23 часа метеорный поток Дракониды достигнет пика своей активности, сообщает Московский планетарий. За последнее столетие подобное явление радовало население Земли всего три раза, — в 1933, 1946 и 1998 годах. Стоит отметить, что в конце 20 века кратковременные вспышки наблюдали только на Дальнем Востоке и в Сибири.
Наблюдать за метеорным дождем можно будет после наступления сумерек и в предрассветные часы девятого октября, когда метеоры будут видны над северо-западным горизонтом.
В этом году условия для наблюдения будут благоприятными, так как Луна скроется за горизонтом примерно в 18 часов 30 минут, что обеспечит темное небо для наблюдений.Ожидается, что в период максимума можно будет увидеть от 5 до 15 метеоров в час, хотя возможны всплески активности, когда количество метеоров может достигать 100–400 в час.
Дракониды — это медленный метеорный поток с желтоватыми и красноватыми метеорами, который образуется от кометы 21P/Джакобини-Циннера. Поток активен ежегодно с 6 по 10 октября, а радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, находится в созвездии Дракона
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