14-летний ребенок в больнице: водитель без прав опрокинул автомобиль в Приморье

Posted 9 октября, 04:31
Published 9 октября, 04:31
Modified 9 октября, 04:33
Updated 9 октября, 04:33
В Тернейском районе 58-летний водитель Toyota Caldina не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает telegram-канал регионального Управления МВД. В результате аварии автомобиль опрокинулся.
В ДТП пострадали рулевой универсала и его 14-летний пассажир. Обоих госпитализировали медики.
Стоит отметить, что автомобилист сел за руль без водительского удостоверения. Более того, ранее его уже привлекали за аналогичное нарушение.
«По факту происшествия назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
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