Блогерша из Приморья с треском вылетела из своего «Первого участия в телевизоре»

Posted 9 октября, 06:06
Published 9 октября, 06:06
Modified 9 октября, 06:08
Updated 9 октября, 06:08
Блогер-миллионник Олеся Рожкова, уроженка Спасска-Дальнего, покинула нашумевшее реалити-шоу «Первые на деревне»(18+). Девушка пришла на проект, чтобы показать настоящую себя, о чем она поведала на личной странице в социальных сетях.
«Мое первое участие в телевизоре. И это было не просто. В жизни я совсем не такая, как в интернете. Я серьезная, задумчивая, не коммуникабельная, не всегда улыбаюсь, ранимая и, на самом деле, очень хрупкая девочка», — отметила Олеся.
Однако ее искренность, вероятно, оказалась чужда для других участников проекта. Ей показалось, что она обрела друзей в медиа-пространстве, но товарищи объединились против нее, когда начался бытовой конфликт. Приморская девчонка не справилась с прессингом со стороны игроков и решила покинуть шоу.
Напомним, что Олеся Рожкова популярная личность. Юная спассчанка начала свой творческий путь с интернет-магазина во Владивостоке. Теперь она проживает в Москве, записывает песни и снимает контент для личных страниц в интернете. Также девушка продолжает сотрудничество с китайскими магазинами.
Ранее «Восток-Медиа» писало об инциденте, который сделал Олесю известной по всей России. В родном городе девушку избил сотрудник МЧС, когда та отдыхала в местном кафе. О резонансном происшествии писали не только местные, но и федеральные СМИ.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.