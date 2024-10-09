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Posted 9 октября, 06:06

Published 9 октября, 06:06

Modified 9 октября, 06:08

Updated 9 октября, 06:08

Блогерша из Приморья с треском вылетела из своего «Первого участия в телевизоре»

Блогерша из Приморья с треском вылетела из своего «Первого участия в телевизоре»

9 октября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Известный российский блогер Олеся Рожкова, приняла участие в проекте на телевидении. Но в новом выпуске стало известно, что девушка покинула шоу.

Блогер-миллионник Олеся Рожкова, уроженка Спасска-Дальнего, покинула нашумевшее реалити-шоу «Первые на деревне»(18+). Девушка пришла на проект, чтобы показать настоящую себя, о чем она поведала на личной странице в социальных сетях.

«Мое первое участие в телевизоре. И это было не просто. В жизни я совсем не такая, как в интернете. Я серьезная, задумчивая, не коммуникабельная, не всегда улыбаюсь, ранимая и, на самом деле, очень хрупкая девочка», — отметила Олеся.

Однако ее искренность, вероятно, оказалась чужда для других участников проекта. Ей показалось, что она обрела друзей в медиа-пространстве, но товарищи объединились против нее, когда начался бытовой конфликт. Приморская девчонка не справилась с прессингом со стороны игроков и решила покинуть шоу.

Напомним, что Олеся Рожкова популярная личность. Юная спассчанка начала свой творческий путь с интернет-магазина во Владивостоке. Теперь она проживает в Москве, записывает песни и снимает контент для личных страниц в интернете. Также девушка продолжает сотрудничество с китайскими магазинами.

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Ранее «Восток-Медиа» писало об инциденте, который сделал Олесю известной по всей России. В родном городе девушку избил сотрудник МЧС, когда та отдыхала в местном кафе. О резонансном происшествии писали не только местные, но и федеральные СМИ.

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*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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