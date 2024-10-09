Блогерша из Приморья с треском вылетела из своего «Первого участия в телевизоре»

Однако ее искренность, вероятно, оказалась чужда для других участников проекта. Ей показалось, что она обрела друзей в медиа-пространстве, но товарищи объединились против нее, когда начался бытовой конфликт. Приморская девчонка не справилась с прессингом со стороны игроков и решила покинуть шоу.