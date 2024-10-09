Более пяти миллиардов на спорт: в Приморье происходят качественные преобразования

Министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов добавил, что в следующем году планируется завершить строительство ледовых арен в Дальнегорске и Кавалерово, крытого футбольного манежа во Владивостоке, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Большом Камне. Продолжится реконструкция стадионов в селе Владимиро-Александровское и Арсеньеве, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Лучегорске, который введут в эксплуатацию в 2026 году. Начнется возведение центра боевых искусств в Артеме, также планируется завершение строительства ФОК с плавательным бассейном и ледовой ареной в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Начнется реконструкция стадиона в Партизанске, создание лыжероллерной трассы в Лесозаводске, проектирование и строительство ФОК с плавательным бассейном в селе Владимиро-Александровское. Будет произведен капитальный ремонт спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке и плавательного бассейна в Партизанске.