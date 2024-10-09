Более пяти миллиардов на спорт: в Приморье происходят качественные преобразования

Posted 9 октября, 03:44
Published 9 октября, 03:44
Modified 9 октября, 03:46
Updated 9 октября, 03:46
Обсуждение проекта бюджета на спортивную сферу Приморья вызвало большой интерес у жителей края — сотни приморцев подключились к бюджетным слушаниям, которые транслировались на всех официальных интернет площадках регионального правительства. Выступая перед жителями края губернатор Олег Кожемяко особое внимание уделил тем задачам, которые стоят перед регионом в сфере физической культуры и спорта.
«Сегодня мы закладываем финансовую основу в сфере физической культуры и спорта. Напомню, что правительство и президент поставили четкие цели, увеличить долю граждан, кто регулярно занимается спортом к 2030-му году до 70 процентов. Мы с вами целенаправленно ведем работу в этом направлении. С начала реализации нацпроекта „Демография“ для приморцев в возрасте от 3 до 79 лет, кто систематически занимается спортом, эта доля увеличилась на 17 процентов по сравнению с 2019 годом и сейчас составляет более 59 процентов, что превышает плановые значения ранее нами разработанные», — подчеркнул глава региона.
По его словам, взрослое население Приморья стало значительно активнее участвовать в спортивной жизни. Олег Кожемяко заявил, что положительная динамика не должна затормозить работу, а наоборот, активизировать ее.
«Останавливаться на достигнутом мы не будем. Мы со своей стороны должны помочь в этом людям, создать условия, чтобы занятия спортом стали более доступными во всех уголках Приморья. Сюда входит создание современной спортивной инфраструктуры, а также поддержка организаций, которые предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги и привлекают жителей края к физической активности по месту жительства, учёбы или работы», — отметил Олег Кожемяко.
Объем их финансовой поддержки краевом бюджете сохранен, а по некоторым направлениям и увеличен. Необходимо нарастить работу и в вовлечении детей в спортивные секции. Как отметил губернатор, не все семьи могут себе это позволить, поэтому в бюджете было заложено 71 миллион рублей для субсидий организаций, которые предоставляют льготу по оплате физкультурно-спортивных услуг детям. Также субсидию в размере 195 миллионов предусмотрели для краевой спортивной школы, где ребята занимаются бесплатно по 16 видам спорта.
«Отмечу, что развитие массового спорта напрямую связано с уровнем обеспеченности населения спортивными сооружениями. Этот показатель сегодня составляет 54,9 процента от норматива. В следующем году нам нужно достичь обеспеченности 64,1 процента. Для этого целый ряд спортивных объектов, крупных комплексов появилось или близится к завершению. Все это создает условия для привлечения населения к занятиям спортом. В бюджете 2025 года мы также сохраняем расходы на развитие спортивной инфраструктуры, так на строительство новых спортивных сооружений запланирован 1, 93 миллиарда рублей. На спортсооружения по региональному проекту „Бизнес спринт“ запланировано 320 миллионов рублей, на ремонт и оснащение объектов — 180 миллионов рублей, на создание плоскостных сооружений 16,2 миллиона», — сказал глава региона.
В целом на развитие спорта в Приморском крае в 2025 году планируется выделить более 5 миллиардов рублей, из которых 918 миллионов это федеральный бюджет и почти 4,7 миллиарда — средства краевого бюджета. По сравнению с прошлым годом расходы будут увеличены на 611 миллионов рублей.
«В крае происходят качественные преобразования в сфере спорта, и наша задача, чтобы выделяемые средства были потрачены с наибольшей пользой, чтоб занятия спортом становились все более доступными и популярными среди всех категорий приморцев, и детей, и молодежи, и экономически активного населения, и старшего поколения, и людей с ограниченными возможностями здоровья», — заявил Олег Кожемяко.
Министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов добавил, что в следующем году планируется завершить строительство ледовых арен в Дальнегорске и Кавалерово, крытого футбольного манежа во Владивостоке, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Большом Камне. Продолжится реконструкция стадионов в селе Владимиро-Александровское и Арсеньеве, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Лучегорске, который введут в эксплуатацию в 2026 году. Начнется возведение центра боевых искусств в Артеме, также планируется завершение строительства ФОК с плавательным бассейном и ледовой ареной в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Начнется реконструкция стадиона в Партизанске, создание лыжероллерной трассы в Лесозаводске, проектирование и строительство ФОК с плавательным бассейном в селе Владимиро-Александровское. Будет произведен капитальный ремонт спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке и плавательного бассейна в Партизанске.
Кроме того, уже в 2024 году стартует первая очередь круглогодичного семейного горнолыжного курорта «Арсеньев». Здесь будут запущены установленные канатно-кресельные подъемники и система оснежения, и уже этой зимой приморцы смогут заниматься здесь горнолыжным спортом. Жан Кузнецов добавил, что уже в следующем году на новом объекте начнется строительство гостиничного комплекса.
На слушаниях бюджета в сфере спорта от приморцев прозвучало много вопросов, касающихся самых разных направлений — строительство и ремонт спортобъектов, поддержка детско-юношеского, массового и профессионального спорта. Председатель правительства Приморья Вера Щербина, обратив внимание на то, какой интерес вызвала эта тема у приморцев, отметила, что все поступившие вопросы будут учтены при формировании проекта бюджета, который уже на следующей неделе будет передан на рассмотрение депутатами Заксобрания края.
Напомним, в понедельник, 7 октября, в Приморье стартовали обсуждения проекта бюджета региона на ближайшие три года. Жители края активно участвуют в обсуждении главного финансового документа региона на 2025, 2026 и 2027 годы.