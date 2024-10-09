ЧМТ и пробитое легкое: мужчину с редкой травмой госпитализировали в Приморье

Posted 9 октября, 01:36
Published 9 октября, 01:36
Modified 9 октября, 01:38
Updated 9 октября, 01:38
Мужчина с разрывом диафрагмы поступил в Тысячекоечную больницу, сообщает пресс-служба медучреждения. Мужчину госпитализировали после падения с высоты восьми метров.
У пострадавшего диагностировали легкую черепно-мозговую травму, перелом большеберцовой кости, серьезные повреждения грудной клетки, а также гемопневмоторакс — наличие воздуха и крови в плевральной полости, вызванное повреждением легкого.
«Ситуация была критической и осложнялась тем, что произошел разрыв диафрагмы», — рассказал заведующий отделением хирургии Дмитрий Фисун.
Такие травмы встречаются в 0,5-5% случаев при подобных обстоятельствах.Выявить недуг достаточно сложно, у 50-70% пострадавших он не обнаруживается прижизненно. Медики боролись за жизнь пациента целый месяц.
«Была выполнена видеоторакоскопическая операция, через минимальные проколы, по ушиванию дефекта диафрагмы», — поведали в telegram-канаде больницы.
На сегодняшний день приморца перевели из реанимации в хирургическое отделение. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей и идет к выздоровлению.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что молодой человек с хроническим заболеванием чуть не умер из-за собственной безответственности в Приморском крае.