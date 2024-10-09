Демешин: Делаем всё возможное, чтобы обеспечить дольщиков долгожданным жильём

Posted 9 октября, 01:21
Published 9 октября, 01:21
Modified 9 октября, 08:25
Updated 9 октября, 08:25
Дмитрий Демешин напомнил, что Хабаровский край остается самым проблемным регионом Дальнего Востока по обманутым дольщикам.
— Мы не смогли полностью выполнить поручение Президента и решить эту проблему в 2024 году — год подходит к концу. Прошу детально доложить, что делает министерство строительства края, почему нет результата и когда он будет, — сказал Дмитрий Демешин.
Глава регионального Минстроя Алексей Дубов рассказал, какая работа ведется по оставшимся проблемным объектам.
Так, чтобы восстановить права дольщиков двух домов по улице Салтыкова-Щедрина застройщика ООО «Диалог», дома достраивают при помощи механизмов созданного на федеральном уровне Фонда развития территорий. Уже в этом году 699 дольщиков получат свои квартиры. Первый дом планируют сдать до 18 октября, второй — до 25 декабря текущего года. Обе стройки ведутся под контролем краевого Минстроя и регионального Фонда по защите прав дольщиков.
Еще один крупный долгострой — ЖК «Ленинградский». Здесь квартир ждёт 451 человек. Как сообщил Алексей Дубов, до конца октября по этому объекту будет получена проектная документация, а до 30 ноября ожидается итоговое заключение экспертизы и проверка сметной стоимости. Завершить строительство планируется в 2026 году. Стоимость достройки объекта предварительно оценивается в 2 миллиарда рублей. Хабаровский край направил в Фонд развития территорий предложение по софинансированию работ.
Также среди объектов, по которым ведётся восстановление прав обманутых дольщиков, — ЖСК «Утес», автостоянка по ул. Кавказская и дома по ул. Хорышева. Кроме того, Дмитрий Демешин отметил, что в его адрес поступает масса обращений от дольщиков ЖК по ул. Панфиловцев, который начал строиться в 2013 году и до сих пор не сдан. Застройщик этого объекта не признан банкротом, что мешает включить ЖК в реестр проблемных объектов. Разрешение на строительство домов продлено до конца мая 2026 года. Краевым минстроем проведены переговоры с рядом застройщиков, одна из компаний выразила заинтересованность в достройке комплекса.
— Хочу заверить что мы ищем возможность сдать эти дома и обеспечить людей долгожданным жильём, — сказал Дмитрий Демешин.
Итогом заседания стало поручение губернатора подготовить всю необходимую информацию для встречи с председателем наблюдательного совета Фонда — заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
Отметим, что проблему обманутых дольщиков Дмитрий Демешин назвал в числе главных болевых точек региона. При этом врио губернатора неоднократно подчёркивал, что своей основной задачей считает защиту интересов жителей региона и восстановление их нарушенных прав.
В июле этого года Дмитрий Демешин вручил ключи от квартир обманутым дольщикам компании «Диалог» по улице Кавказской в Хабаровске. Жилье в доме, достроенном благодаря правительству края и региональному Фонду по защите граждан-участников долевого строительства, получили 202 человека.