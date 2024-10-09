Демешин: Делаем всё возможное, чтобы обеспечить дольщиков долгожданным жильём

Также среди объектов, по которым ведётся восстановление прав обманутых дольщиков, — ЖСК «Утес», автостоянка по ул. Кавказская и дома по ул. Хорышева. Кроме того, Дмитрий Демешин отметил, что в его адрес поступает масса обращений от дольщиков ЖК по ул. Панфиловцев, который начал строиться в 2013 году и до сих пор не сдан. Застройщик этого объекта не признан банкротом, что мешает включить ЖК в реестр проблемных объектов. Разрешение на строительство домов продлено до конца мая 2026 года. Краевым минстроем проведены переговоры с рядом застройщиков, одна из компаний выразила заинтересованность в достройке комплекса.