«Достали груду мертвых тел»: убийцы вновь орудуют на Сафонке во Владивостоке — видео

Мужчина, вероятно, гуляющий с детьми около озера на Сафонова, вытащил сеть из воды, в которую попали красноухие черепахи, сообщают в новых медиа. Несколько рептилий угодили в смертельную ловушку. Одной, судя по данным из социальных сетей, удалось уцелеть.