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Posted 9 октября, 07:33

Published 9 октября, 07:33

Modified 9 октября, 07:35

Updated 9 октября, 07:35

Неизвестные погубили несколько краснокнижных животных в Приморье

«Достали груду мертвых тел»: убийцы вновь орудуют на Сафонке во Владивостоке — видео

9 октября 2024, 07:33
Фото: 1MI

Неизвестные погубили несколько краснокнижных животных в Приморье

Сюжет
Дети
На популярном озере опять случилась беда — сразу несколько черепашек умерли на Сафонова во Владивостоке. Шокированные дети достали из воды несколько трупов.

Мужчина, вероятно, гуляющий с детьми около озера на Сафонова, вытащил сеть из воды, в которую попали красноухие черепахи, сообщают в новых медиа. Несколько рептилий угодили в смертельную ловушку. Одной, судя по данным из социальных сетей, удалось уцелеть.

Стоит отметить, что поступок убийцы краснокнижных животных возмутил даже юных горожан. Один из ребят искренне не понимал, кто и, главное, зачем сотворил такое.

Видео: Vladivostok_dps.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на Сафонова начали работать камеры видеонаблюдения в районе озера с черепашками.

Руки прочь от черепашек: камеры видеонаблюдения поставили на озере во Владивостоке
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