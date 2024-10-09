«Достали груду мертвых тел»: убийцы вновь орудуют на Сафонке во Владивостоке — видео

Posted 9 октября, 07:33
Published 9 октября, 07:33
Modified 9 октября, 07:35
Updated 9 октября, 07:35
Мужчина, вероятно, гуляющий с детьми около озера на Сафонова, вытащил сеть из воды, в которую попали красноухие черепахи, сообщают в новых медиа. Несколько рептилий угодили в смертельную ловушку. Одной, судя по данным из социальных сетей, удалось уцелеть.
Стоит отметить, что поступок убийцы краснокнижных животных возмутил даже юных горожан. Один из ребят искренне не понимал, кто и, главное, зачем сотворил такое.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на Сафонова начали работать камеры видеонаблюдения в районе озера с черепашками.