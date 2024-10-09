Грузовик помял «Лексус», вылетел с дороги и перевернулся во Владивостоке — видео

Posted 9 октября, 09:31
Published 9 октября, 09:31
Modified 9 октября, 09:33
Updated 9 октября, 09:33
Серьезная авария случилась во Владивостоке. Грузовик съехал с трассы на Снеговой Пади и опрокинулся на склоне. До этого фура помяла автомобиль марки «Лексус».
Сообщают, что у большегруза отказали тормоза. К счастью, пешеходы не пострадали.
Появилось также видео с места происшествия.
Позже свидетели поделились в сети еще одним роликом.
Очевидцы сообщают, что, судя по виду машины, водителю могла потребоваться медицинская помощь. Подтверждения этой информации нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая стала причиной серьезной пробки во Владивостоке.