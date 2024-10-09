vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 09:31

Published 9 октября, 09:31

Modified 9 октября, 09:33

Updated 9 октября, 09:33

Серьезная авария с перевернутым большегрузом случилась во Владивостоке

Грузовик помял «Лексус», вылетел с дороги и перевернулся во Владивостоке — видео

9 октября 2024, 09:31
Фото: SnowValleyNews

Серьезная авария с перевернутым большегрузом случилась во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Фура вылетела с дороги и завалилась на бок после столкновения с «Лексусом» во Владивостоке. По словам очевидцев, случилось это в районе Снеговой пади.

Серьезная авария случилась во Владивостоке. Грузовик съехал с трассы на Снеговой Пади и опрокинулся на склоне. До этого фура помяла автомобиль марки «Лексус».

Сообщают, что у большегруза отказали тормоза. К счастью, пешеходы не пострадали.

Появилось также видео с места происшествия.

Видео: SnowValleyNews.

Позже свидетели поделились в сети еще одним роликом.

Видео: SnowValleyNews.

Очевидцы сообщают, что, судя по виду машины, водителю могла потребоваться медицинская помощь. Подтверждения этой информации нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая стала причиной серьезной пробки во Владивостоке.

Проспект встал из-за аварии на въезде во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Снес машины и перекрыл дорогу: пробка собралась из-за грузовика в Находке — фотоРаботают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в ПриморьеНа пляж не добраться: ДТП заблокировало движение на популярный берег Приморья — фото
#Видео#Владивосток#Пробка#Трасса#Фура#Приморский край#ДТП#Снеговая Падь#Авария#Очевидцы#Происшествия#Пешеходы#Грузовик#Медицинская помощь
Подпишитесь