Грузовик помял «Лексус», вылетел с дороги и перевернулся во Владивостоке — видео

Серьезная авария с перевернутым большегрузом случилась во Владивостоке

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Фура вылетела с дороги и завалилась на бок после столкновения с «Лексусом» во Владивостоке. По словам очевидцев, случилось это в районе Снеговой пади.