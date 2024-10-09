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Posted 9 октября, 05:56

Published 9 октября, 05:56

Modified 9 октября, 05:58

Updated 9 октября, 05:58

В Находке в Приморском крае спасли кошку, застрявшую в двигателе автомобиля

Как найти себе хозяйку — мастер-класс от кошки из Находки

9 октября 2024, 05:56
Фото: Vlad_ork

В Находке в Приморском крае спасли кошку, застрявшую в двигателе автомобиля

Сюжет
Животные
Одной бездомной кошкой в Находке стало меньше. Нет, это не хозяйка нашла себе животное, наоборот — это кошка нашла себе хозяйку.

Трогательная история случилась в Находке. Новые медиа сообщают: по ночам в этом приморском городе уже не жарко, и вот бездомная кошка в поисках тепла сумела просочиться в двигатель авто. Увы, животное не только согрелось, но и намертво застряло.

Хозяйка авто, сев за руль и заведя машину, услышала, как из-под капота кто-то орёт диким криком. Да, это была та самая кошка.

Фото: Vlad_ork

Женщина вызвала спасателей, которые и обнаружили, что у котейки лапа застряла между шкивами. Пришлось, дабы высвободить лапу, разбирать часть мотора. Испуганную кошку спасатели отвезли в ветклинику, но позже стало известно, что женщина-водитель решила забрать её себе.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как живётся в Москве ещё одной приморской кошке. Только малость побольше габаритами.

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#Новости#Находка#Животные#Кошки#Бездомные животные#Приморский край#Происшествия
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