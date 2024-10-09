Как найти себе хозяйку — мастер-класс от кошки из Находки

Posted 9 октября, 05:56
Published 9 октября, 05:56
Modified 9 октября, 05:58
Updated 9 октября, 05:58
Трогательная история случилась в Находке. Новые медиа сообщают: по ночам в этом приморском городе уже не жарко, и вот бездомная кошка в поисках тепла сумела просочиться в двигатель авто. Увы, животное не только согрелось, но и намертво застряло.
Хозяйка авто, сев за руль и заведя машину, услышала, как из-под капота кто-то орёт диким криком. Да, это была та самая кошка.
Женщина вызвала спасателей, которые и обнаружили, что у котейки лапа застряла между шкивами. Пришлось, дабы высвободить лапу, разбирать часть мотора. Испуганную кошку спасатели отвезли в ветклинику, но позже стало известно, что женщина-водитель решила забрать её себе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как живётся в Москве ещё одной приморской кошке. Только малость побольше габаритами.