Константин Люльчев обсудил инвестпроекты с представителями ДОМ.РФ и «ИнфраВЭБ»

С приходом нового руководства ПАО «ТГК-14» оба проекта сильно продвинулись в сторону реализации. Летом прошлого года в Бурятию приехала группа сенаторов, которая после изучения поддержала проект Улан-Удэнской ТЭЦ-2. В декабре прошлого года достройка ТЭЦ в Бурятии и Забайкалье обсуждалась во время визита в Улан-Удэ помощника Президента РФ Максима Орешкина. В январе 2023 года — на совещании у вице-премьера Александра Новака. В феврале и в Читу, и в Улан-Удэ приезжал заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. Он побывал на обеих станциях. Ересько уделил внимание ключевым вопросам развития системы теплоснабжения, экологии и прогнозным потребностям Бурятии и Забайкалья в дополнительной тепловой и электрической энергии.