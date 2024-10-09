Константин Люльчев выступил с докладом перед вице-премьером Новаком в Чите

До совещания в первой половине дня зампред правительства посетил Читинскую ТЭЦ-1, проект достройки которой уже несколько месяцев обсуждается не только на региональном, но и на федеральном уровне. Реализация этого проекта увеличит мощность ТЭЦ и даст возможность технологического присоединения новых объектов, а также обеспечит более высокую надёжность тепло- и электроснабжения Читы. Немаловажно и то, что переключение потребителей с мелких котельных на централизованное теплоснабжение гарантированно улучшит экологическую ситуацию в городе.