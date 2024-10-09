Константин Люльчев выступил с докладом перед вице-премьером Новаком в Чите

Posted 9 октября, 10:32
Published 9 октября, 10:32
Modified 9 октября, 10:32
Updated 9 октября, 10:32
До совещания в первой половине дня зампред правительства посетил Читинскую ТЭЦ-1, проект достройки которой уже несколько месяцев обсуждается не только на региональном, но и на федеральном уровне. Реализация этого проекта увеличит мощность ТЭЦ и даст возможность технологического присоединения новых объектов, а также обеспечит более высокую надёжность тепло- и электроснабжения Читы. Немаловажно и то, что переключение потребителей с мелких котельных на централизованное теплоснабжение гарантированно улучшит экологическую ситуацию в городе.
Александр Новак ознакомился с работой станции, побывал в котельном и турбинном цехах, на главном щите заслушал доклад начальника смены станции. Также вице-премьеру представили план завершения строительства третьей очереди электростанции.
На повестке совещания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, стояли вопросы о магистральной газификации региона. С докладами на этот счёт выступили генеральный директор АО «Газпром промгаз» Николай Сторонский, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и зампред регионального правительства Алексей Сергейкин. Затем участники совещания обсудили мероприятия по переводу частных домовладений Читы с печного на газовое отопление. Также обсуждались перспективы развития электроэнергетического комплекса Забайкальского края — здесь докладчиками стали заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Фёдор Опадчий и зампред регионального правительства Алексей Сергейкин.
С докладом о ходе реализации проектов модернизации Читинской ТЭЦ-1 в рамках механизма КОММОД на оптовом рынке и перспективах развития энергетических объектов ТГК-14 в Забайкальском крае выступил председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. Он представил подробный проект строительства третьей очереди ТЭЦ, задуманной ещё при её основании, и рассказал о том, какие эффекты принесёт это столице Забайкалья.
Помимо этого в повестку совещания вошёл и вопрос о мероприятиях, необходимых для повышения надёжности энергообъектов Забайкальской железной дороги.
Сразу после совещания в Чите Александр Новак вылетел в Улан-Удэ, где запланирована встреча с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым и аналогичное совещание в режиме ВКС о перспективах развития энергосистемы республики.