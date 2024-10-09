Он не просто Коля: знаменитый приморец стал папой в Москве и живёт припеваючи

Пятнистого красавца поместили в Центр реабилитации тигров и редких животных, где в течение года он прошёл лечение, затем заново научился охотиться и даже лазать по деревьям. Но всё же приговор медиков был окончательным: в дикую природу возвращать животное — к тому времени леопард уже получил имя и стал Николаем — нельзя. Не выживет.