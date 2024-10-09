Он не просто Коля: знаменитый приморец стал папой в Москве и живёт припеваючи

Posted 9 октября, 05:20
Published 9 октября, 05:20
Modified 9 октября, 05:22
Updated 9 октября, 05:22
Если вы еще не поняли, речь идёт о леопарде Leo 80M по имени Николай. В 2015 году он был обнаружен пограничниками — животное в Китае (для леопардов, как известно, границ нет, они мигрируют из Китая в Россию и обратно) попало в капкан и получило тяжелую травму. Леопард лишился трёх пальцев на передней лапе.
Пятнистого красавца поместили в Центр реабилитации тигров и редких животных, где в течение года он прошёл лечение, затем заново научился охотиться и даже лазать по деревьям. Но всё же приговор медиков был окончательным: в дикую природу возвращать животное — к тому времени леопард уже получил имя и стал Николаем — нельзя. Не выживет.
Самолётом из Приморья Николай отправился в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. И оказался там редчайшим гостем, ведь за 60 лет работы программы по сохранению и разведению дальневосточных леопардов, что ведется в Центре, наш Коля первым привнес в нее «дикую кровь». До этого в программе участвовали только леопарды из зоопарков.
Николай был молод, умел радоваться жизни и быстро стал папой, порадовав учёных центра. Сегодня он припеваючи живёт в столице, и как доказательство тому — его улыбающийся портрет, отправленный в нацпарк «Земля леопарда» из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Вполне может быть, что Николай будет многодетным отцом — он, так сказать, мужчина в полном расцвете сил.
— Напомним, что судьба Николая легла в основу документального фильма, — отметили специалисты нацпарка. — Называется он «Leo 80. История одного леопарда» (12+).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в скором времени дальневосточные леопарды станут звездами сафари-парка.