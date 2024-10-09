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Posted 9 октября, 05:20

Published 9 октября, 05:20

Modified 9 октября, 05:22

Updated 9 октября, 05:22

Леопард Николай из Приморского края процветает в Москве

Он не просто Коля: знаменитый приморец стал папой в Москве и живёт припеваючи

9 октября 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney

Леопард Николай из Приморского края процветает в Москве

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Он родился в Приморье и жил, горя не зная, пока не попал в Китай. Там с ним случилось несчастье. Долечиваться наш земляк Николай поехал в Москву, да там и остался. И даже стал папой. Не было бы счастья, как говорится.

Если вы еще не поняли, речь идёт о леопарде Leo 80M по имени Николай. В 2015 году он был обнаружен пограничниками — животное в Китае (для леопардов, как известно, границ нет, они мигрируют из Китая в Россию и обратно) попало в капкан и получило тяжелую травму. Леопард лишился трёх пальцев на передней лапе.

Пятнистого красавца поместили в Центр реабилитации тигров и редких животных, где в течение года он прошёл лечение, затем заново научился охотиться и даже лазать по деревьям. Но всё же приговор медиков был окончательным: в дикую природу возвращать животное — к тому времени леопард уже получил имя и стал Николаем — нельзя. Не выживет.

Самолётом из Приморья Николай отправился в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. И оказался там редчайшим гостем, ведь за 60 лет работы программы по сохранению и разведению дальневосточных леопардов, что ведется в Центре, наш Коля первым привнес в нее «дикую кровь». До этого в программе участвовали только леопарды из зоопарков.

Фото: amurleo_land

Николай был молод, умел радоваться жизни и быстро стал папой, порадовав учёных центра. Сегодня он припеваючи живёт в столице, и как доказательство тому — его улыбающийся портрет, отправленный в нацпарк «Земля леопарда» из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Вполне может быть, что Николай будет многодетным отцом — он, так сказать, мужчина в полном расцвете сил.

— Напомним, что судьба Николая легла в основу документального фильма, — отметили специалисты нацпарка. — Называется он «Leo 80. История одного леопарда» (12+).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в скором времени дальневосточные леопарды станут звездами сафари-парка.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Леопарды
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