Особо наглый автомобилист умудрился припарковаться в пробке во Владивостоке

Posted 9 октября, 10:36
Published 9 октября, 10:36
Modified 9 октября, 10:38
Updated 9 октября, 10:38
На Луговой во Владивостоке исключительно сообразительный водитель решил оставить свой автомобиль прямо на проезжей части. Перед тем как оставить свой авто на этом «идеальном» месте, мужчина «удостоверился в правильности» выбранного им места для парковки.
В результате автомобилист перекрыл проезд автобусу и мешал другим транспортным средствам. В какой-то момент застрявшие в пробке водители не выдержали и записали «видео-привет» хозяину авто.