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Posted 9 октября, 10:36

Published 9 октября, 10:36

Modified 9 октября, 10:38

Updated 9 октября, 10:38

Особо наглый автомобилист умудрился припарковаться в пробке во Владивостоке

Особо наглый автомобилист умудрился припарковаться в пробке во Владивостоке

9 октября 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пробка
Жителей Владивостока поразила наглость одного из водителей. Мужчина бросил свой автомобиль посреди проезжей части.

На Луговой во Владивостоке исключительно сообразительный водитель решил оставить свой автомобиль прямо на проезжей части. Перед тем как оставить свой авто на этом «идеальном» месте, мужчина «удостоверился в правильности» выбранного им места для парковки.

В результате автомобилист перекрыл проезд автобусу и мешал другим транспортным средствам. В какой-то момент застрявшие в пробке водители не выдержали и записали «видео-привет» хозяину авто.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая спровоцировала пробку во Владивостоке.

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