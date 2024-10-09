Папа, знай, что ты самый лучший: глава Артёма встретился с родными участника СВО

Глава Артёмовского городского округа расспросил Алису и Ольгу о том, как к ним пришла идея записать песню, как шла работа над видео. Оказалось, что изначально запись предназначалась только для отца и мужа. Сегодня он на СВО защищает нашу Родину. Но потом видео разошлось по социальным сетям.