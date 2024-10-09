Папа, знай, что ты самый лучший: глава Артёма встретился с родными участника СВО

Posted 9 октября, 03:36
Published 9 октября, 03:36
Modified 9 октября, 03:38
Updated 9 октября, 03:38
— Сегодня у меня в гостях были Алиса и Ольга Батины, дочь и жена участника специальной военной операции. На прошлой неделе видео с песней в их исполнении разлетелось по социальным сетям не только Артема и Приморья, но и по другим регионам нашей страны, — написал в своём официальном telegram-канале Вячеслав Квон.
Глава Артёмовского городского округа расспросил Алису и Ольгу о том, как к ним пришла идея записать песню, как шла работа над видео. Оказалось, что изначально запись предназначалась только для отца и мужа. Сегодня он на СВО защищает нашу Родину. Но потом видео разошлось по социальным сетям.
— Алиса рассказала, что нее есть мечта — написать и записать собственную песню, и мы ей в этом поможем, — отметил Вячеслав Квон. — Благодаря нашим женщинам — матерям, женам, дочерям, бойцы на передовой чувствуют нашу поддержку. А мы в свою очередь помогаем семьям наших земляков, наших героев, которые отстаивают суверенитет России.
Отметим, что глава Артёмовского городского округа регулярно передаёт землякам, сражающимся на СВО, гуманитарную помощь от земляков, навещает их на передовой. Кроме того, в городе шахтёров и авиаторов свято чтится память погибших на СВО земляков, а семьям участников оказывается всемерная помощь.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Вячеслав Квон передавал помощь землякам-артёмовцам на СВО.