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Posted 9 октября, 03:36

Published 9 октября, 03:36

Modified 9 октября, 03:38

Updated 9 октября, 03:38

Глава Артёма в Приморском крае встретился с членами семей участника СВО

Папа, знай, что ты самый лучший: глава Артёма встретился с родными участника СВО

9 октября 2024, 03:36
Фото: kwonvyacheslav

Глава Артёма в Приморском крае встретился с членами семей участника СВО

Сюжет
Патриотизм
Алиса и Ольга Батины, дочь и жена участника специальной военной операции, записали для мужа и отца трогательную и нежную песню, которая разлетелась по новым медиа. Глава Артёма Вячеслав Квон встретился с Алисой и Ольгой, ведь они живут в городе шахтёров и авиаторов.
— Сегодня у меня в гостях были Алиса и Ольга Батины, дочь и жена участника специальной военной операции. На прошлой неделе видео с песней в их исполнении разлетелось по социальным сетям не только Артема и Приморья, но и по другим регионам нашей страны, — написал в своём официальном telegram-канале Вячеслав Квон.

Глава Артёмовского городского округа расспросил Алису и Ольгу о том, как к ним пришла идея записать песню, как шла работа над видео. Оказалось, что изначально запись предназначалась только для отца и мужа. Сегодня он на СВО защищает нашу Родину. Но потом видео разошлось по социальным сетям.

— Алиса рассказала, что нее есть мечта — написать и записать собственную песню, и мы ей в этом поможем, — отметил Вячеслав Квон. — Благодаря нашим женщинам — матерям, женам, дочерям, бойцы на передовой чувствуют нашу поддержку. А мы в свою очередь помогаем семьям наших земляков, наших героев, которые отстаивают суверенитет России.

Видео: kwonvyacheslav.

Отметим, что глава Артёмовского городского округа регулярно передаёт землякам, сражающимся на СВО, гуманитарную помощь от земляков, навещает их на передовой. Кроме того, в городе шахтёров и авиаторов свято чтится память погибших на СВО земляков, а семьям участников оказывается всемерная помощь.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Вячеслав Квон передавал помощь землякам-артёмовцам на СВО.

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