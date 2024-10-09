Параллели с сегодняшним временем: театр ТОФ поговорит со зрителем о вечном выборе

Posted 9 октября, 00:39
Published 9 октября, 00:39
Modified 9 октября, 00:41
Updated 9 октября, 00:41
Постановку пьесы Виктора Розова в театре ТОФ осуществил специально приглашённый режиссёр — Станислав Мальцев.
Напомним, пьесу «Вечно живые» Виктор Розов начал писать в 1943 году, когда лежал раненый в госпитале. На ее основе был снят знаменитый фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» (12+), именно постановкой «Вечно живых» открылся знаменитый театр «Современник».
Речь в пьесе идет не столько о войне, сколько о тех моральных дилеммах, которые она ставит перед людьми, о том выборе, который приходится делать каждому — и потом за него отвечать. Перед самим собой, перед судьбой, перед другими людьми.
— Я был рад прикоснуться к такому материалу, тем более — посвятить спектакль грядущему юбилею Великой Победы, — рассказал Станислав Мальцев. — Уверен: эта пьеса созвучна нашему времени, хотя со времени ее написания прошло 80, но она актуальна сегодня, как никогда. И я думаю, что зрители будут, и это самое главное, находить параллели с сегодняшним временем. Потому что сегодня тоже многим приходится делать выбор — человеческий выбор совести, он мне кажется принципиально важен и для пьесы, и для нас.
История Марка, Вероники и Бориса, молодых людей, ход жизни которых война изменила кардинально, никого не оставит равнодушным, в этом уверены и молодые актёры театра ТОФ, которым режиссёр доверил главные роли: Лилия Коломейцева, Евгений Шакиров и Георгий Черкезишвили.
— Выбор, который делает Вероника, непросто объяснить, но мы со Станиславом Валерьевичем много говорили об этом, — поделилась Лилия Коломейцева, — и я поняла свою героиню. Она осталась без семьи, одна, перепуганная, и увидела в Марке опору, какую-то стабильность в военном времени… Она просто девчонка, оказавшаяся в экстремальной ситуации.
— Виктор Розов — исключительно тонкий психолог, кроме того, он — по традиции русской классической литературы — проводит своих героев через испытания и смотрит на них с разных сторон, — дополнил Станислав Мальцев. — Кроме того, он никогда не создавал шаблонных героев, и в этой пьесе, несмотря на то, что это в 1943 году написано, нет шаблонов по отношению героям, нет нравоучения. Драматург дает каждому право на ошибку и возможность эту ошибку исправить. Я бы сказал, что и пьеса, и наш спектакль — он о вечно живых ценностях.
Для того чтобы приблизить два времени — 1943-й и 2024-й — Станислав Мальцев ввёл в постановку своеобразные зонги. Он попросил актёров, занятых в спектакле (а в нём фактически работает вся труппа театра ТОФ), рассказать о своих родных — тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, жил в то время. И включил рассказы в спектакль.
— Мне надо было как-то приблизить артистов к этому материалу, дать им возможность чуть больше пропустить его через себя, — отметил Станислав Валерьевич. — Поэтому я их попросил принести истории своих дедушек, прадедушек… И они идут через весь спектакль. Эти фрагменты, эти зонги, которые артисты, выходя из образов, предлагают зрителям, это очень важно. Они сближают два века, два времени.
Художником-постановщиком спектакля стал Пётр Окунев. Для «Вечно живых» он создал самую большую декорацию в истории театра ТОФ. Это огромная стена, которая играет в постановке важнейшую роль. Какую — увидит зритель.
— В январе 2025 года мы отправляемся на гастроли на Камчатку, будем работать в гарнизонах, в воинских частях, — рассказал директор театра ТОФ Владимир Пятин. — Надеемся также дать несколько спектаклей и для жителей Петропавловска-Камчатского и других городов региона. И разумеется, мы повезём туда «Вечно живых». Это наш главный спектакль нового сезона, сезона юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие планы строит театр ТОФ на будущее.