Параллели с сегодняшним временем: театр ТОФ поговорит со зрителем о вечном выборе

— Виктор Розов — исключительно тонкий психолог, кроме того, он — по традиции русской классической литературы — проводит своих героев через испытания и смотрит на них с разных сторон, — дополнил Станислав Мальцев. — Кроме того, он никогда не создавал шаблонных героев, и в этой пьесе, несмотря на то, что это в 1943 году написано, нет шаблонов по отношению героям, нет нравоучения. Драматург дает каждому право на ошибку и возможность эту ошибку исправить. Я бы сказал, что и пьеса, и наш спектакль — он о вечно живых ценностях.