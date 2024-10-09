Проспект встал из-за аварии на въезде во Владивостоке — видео

Самосвал и легковушка столкнулись на межквартальной дороге недалеко от остановки транспорта «Первая речка». Из-за аварии затор вышел на проспект, собралась серьезная пробка. Правая полоса буквально встала колом: автомобилистам некуда деваться, приходится объезжать по оставшейся полосе.