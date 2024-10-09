vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 08:52

Published 9 октября, 08:52

Modified 9 октября, 08:54

Updated 9 октября, 08:54

Авария с большегрузом мешает проезду во Владивостоке

Проспект встал из-за аварии на въезде во Владивостоке — видео

9 октября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney

Авария с большегрузом мешает проезду во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Грузовик и легковушка столкнулись на межквартальной дороге во Владивостоке. По словам очевидцев, авария затрудняет движение: пробка выходит на крупную транспортную артерию.

Авария с участием большегруза произошла на Первой речке во Владивостоке. По словам очевидцев, ДТП мешает проезду транспорта.

Самосвал и легковушка столкнулись на межквартальной дороге недалеко от остановки транспорта «Первая речка». Из-за аварии затор вышел на проспект, собралась серьезная пробка. Правая полоса буквально встала колом: автомобилистам некуда деваться, приходится объезжать по оставшейся полосе.

Появилось также видео с места аварии.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой пострадал ребенок в Приморье.

14-летний ребенок в больнице: водитель без прав опрокинул автомобиль в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Еще один грузовик-убийца?»: большегруз разбросал бетонные блоки на ходу в ПриморьеМомент смертельного ДТП в Приморском крае попал на видеоСнес машины и перекрыл дорогу: пробка собралась из-за грузовика в Находке — фото
#Новости#Видео#Владивосток#Пробка#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Грузовик#Легковушка
Подпишитесь