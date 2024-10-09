Проспект встал из-за аварии на въезде во Владивостоке — видео

Posted 9 октября, 08:52
Published 9 октября, 08:52
Modified 9 октября, 08:54
Updated 9 октября, 08:54
Авария с участием большегруза произошла на Первой речке во Владивостоке. По словам очевидцев, ДТП мешает проезду транспорта.
Самосвал и легковушка столкнулись на межквартальной дороге недалеко от остановки транспорта «Первая речка». Из-за аварии затор вышел на проспект, собралась серьезная пробка. Правая полоса буквально встала колом: автомобилистам некуда деваться, приходится объезжать по оставшейся полосе.
Появилось также видео с места аварии.