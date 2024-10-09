Рост выработки электроэнергии в «ТГК-14» к октябрю составил почти 11%

«ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка — ПАО Московская Биржа.