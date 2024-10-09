Рост выработки электроэнергии в «ТГК-14» к октябрю составил почти 11%

Posted 9 октября, 04:10
Published 9 октября, 04:10
Modified 9 октября, 04:12
Updated 9 октября, 04:12
Существенный рост показателей произошел под влиянием сразу нескольких факторов: это устойчивая динамика роста потребления в регионах присутствия энергокомпании и низкая температура наружного воздуха. ТЭЦ «ТГК-14» работают в режиме когенерации, обеспечивая теплом потребителей Улан-Удэ и Читы.
В отчетном периоде компания увеличила эффективность своих объектов, повысив коэффициент использования установленной электрической мощности до 54,2%, против 49,1% прошлого года. Это подтверждает востребованность электрических станций «ТГК-14».
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев отметил, что результаты за 9 месяцев подтверждают ожидания менеджмента компании по перспективам деятельности компании в 2024 году.
«ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка — ПАО Московская Биржа.