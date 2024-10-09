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Posted 9 октября, 04:10

Published 9 октября, 04:10

Modified 9 октября, 04:12

Updated 9 октября, 04:12

Рост выработки электроэнергии в «ТГК-14» к октябрю составил почти 11%

Рост выработки электроэнергии в «ТГК-14» к октябрю составил почти 11%

9 октября 2024, 04:10
Фото: ПАО «ТГК-14»
ПАО «ТГК-14» по итогам девяти месяцев 2024 года увеличило выработку электроэнергии на 10,9% в сравнении с прошлым годом, до 2,3 млрд кВт/ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных в Бурятии и Забайкалье составил 3,9 млн Гкал, увеличившись на 2,8%.

Существенный рост показателей произошел под влиянием сразу нескольких факторов: это устойчивая динамика роста потребления в регионах присутствия энергокомпании и низкая температура наружного воздуха. ТЭЦ «ТГК-14» работают в режиме когенерации, обеспечивая теплом потребителей Улан-Удэ и Читы.

В отчетном периоде компания увеличила эффективность своих объектов, повысив коэффициент использования установленной электрической мощности до 54,2%, против 49,1% прошлого года. Это подтверждает востребованность электрических станций «ТГК-14».

Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев отметил, что результаты за 9 месяцев подтверждают ожидания менеджмента компании по перспективам деятельности компании в 2024 году.

«ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка — ПАО Московская Биржа.

#Бурятия#Забайкальский край
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