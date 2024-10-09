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Posted 9 октября, 10:55

Published 9 октября, 10:55

Modified 9 октября, 11:39

Updated 9 октября, 11:39

Туравтобус попал в аварию во Владивостоке

Скорая и пожарные на месте: жесткая авария во Владивостоке — фото

9 октября 2024, 10:55
Фото: 1MI

Туравтобус попал в аварию во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Туристический автобус попал в ДТП на Снеговой пади во Владивостоке. На месте работают пожарные и медики.

Автобус попал в ДТП на Снеговой пади.

Свидетель дорожно-транспортного происшествия предположил, что автобус загорелся на ходу. Его натолкнуло на эту мысль то, что на месте находились пожарные.

Фото: dpskontrol_125rus

Очевидцы рассказали, что, вероятно, не обошлось без пострадавших: кажется, что все настолько серьёзно. На месте также находится бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.

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