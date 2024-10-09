Скорая и пожарные на месте: жесткая авария во Владивостоке — фото

Posted 9 октября, 10:55
Published 9 октября, 10:55
Modified 9 октября, 11:39
Updated 9 октября, 11:39
Автобус попал в ДТП на Снеговой пади.
Свидетель дорожно-транспортного происшествия предположил, что автобус загорелся на ходу. Его натолкнуло на эту мысль то, что на месте находились пожарные.
Очевидцы рассказали, что, вероятно, не обошлось без пострадавших: кажется, что все настолько серьёзно. На месте также находится бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.