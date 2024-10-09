«Скоро по людям поедут»: наглый поступок автомобилиста попал на видео во Владивостоке

Posted 9 октября, 04:53
Published 9 октября, 04:53
Modified 9 октября, 04:55
Updated 9 октября, 04:55
Нередко автомобилисты, мягко говоря, обижают горожан, забывая о ПДД в дальневосточной столице. Иногда водители паркуют машины так, что выводят из себя своих же соседей.
Сегодня рулевой микроавтобуса вновь продемонстрировал неуважение к пешеходам во Владивостоке. На Борисенко, судя по кадрам, кипят дорожные работы. Именно поэтому, один из «хитровыдуманных» водителей решил проехаться по тротуару.
Стоит отметить, что, вероятно, пешеходная дорожка тоже ремонтируется. Но если автомобилисты продолжат нагло нарушать правила, то от хорошего тротуара не останется и следа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае малолетние самокатчики вылетели на проезжую часть, чем вызвали волну недовольства в новых медиа.