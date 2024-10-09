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Posted 9 октября, 12:04

Published 9 октября, 12:04

Modified 9 октября, 12:06

Updated 9 октября, 12:06

Полиция сообщает об обстоятельствах серьезной аварии во Владивостоке

Выяснилось, что случилось с туравтобусом в Приморье — официально

9 октября 2024, 12:04
Фото: 1MI

Полиция сообщает об обстоятельствах серьезной аварии во Владивостоке

Сюжет
МЧС
Госавтоинспекция и МЧС работают на месте ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля во Владивостоке.

Специалисты Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием пассажирского автобуса во Владивостоке.

Появилась информация о том, что на улице Анны Щетининой столкнулись заказной автобус и легковушка.

Фото: prim_police

На место происшествия прибыли представители Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой помощи.

По предварительной информации, 51-летняя женщина, управлявшая Toyota Brevis, двигалась по улице Выселковая к улице Адмирала Горшкова, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус King Long.

Фото: prim_police

В результате аварии пострадала водитель Toyota Brevis.

В автобусе не было пассажиров.

Водитель Toyota Brivis имеет 24-летний опыт вождения.

Фото: prim_police

Полицейские работают на месте ДТП, выясняют прочие обстоятельства произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием автобуса во Владивостоке.

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