Выяснилось, что случилось с туравтобусом в Приморье — официально

Posted 9 октября, 12:04
Published 9 октября, 12:04
Modified 9 октября, 12:06
Updated 9 октября, 12:06
Специалисты Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием пассажирского автобуса во Владивостоке.
Появилась информация о том, что на улице Анны Щетининой столкнулись заказной автобус и легковушка.
На место происшествия прибыли представители Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой помощи.
По предварительной информации, 51-летняя женщина, управлявшая Toyota Brevis, двигалась по улице Выселковая к улице Адмирала Горшкова, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус King Long.
В результате аварии пострадала водитель Toyota Brevis.
В автобусе не было пассажиров.
Водитель Toyota Brivis имеет 24-летний опыт вождения.
Полицейские работают на месте ДТП, выясняют прочие обстоятельства произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием автобуса во Владивостоке.