8 часов в ожидании смерти: дальнобойщик из Приморья чудом выжил на границе Китая

У дальнобойщика из Уссурийска диагностировали кровоизлияние в мозг в одной из больниц КНР, сообщает Biang.ru. На русско-китайской границе водителя тягача в тяжелом состоянии обнаружил сотрудник пункта автомобильного пропуска Суйфэньхэ. Приморец не реагировал на слова, его лицо было перекошено и он пускал слюни. Также у него началось недержание мочи.