8 часов в ожидании смерти: дальнобойщик из Приморья чудом выжил на границе Китая

Posted 10 октября, 06:14
Published 10 октября, 06:14
Modified 10 октября, 06:16
Updated 10 октября, 06:16
У дальнобойщика из Уссурийска диагностировали кровоизлияние в мозг в одной из больниц КНР, сообщает Biang.ru. На русско-китайской границе водителя тягача в тяжелом состоянии обнаружил сотрудник пункта автомобильного пропуска Суйфэньхэ. Приморец не реагировал на слова, его лицо было перекошено и он пускал слюни. Также у него началось недержание мочи.
Мужчину госпитализировали в медучреждение, где специалисты выяснили, что он находился в таком состоянии более восьми часов. После того, как врачи снизили артериальное давление с 250 до 140, уссурийца перевезли в больницу Пограничного района. Путь в Россию составил 15 минут благодаря «зеленому коридору». Врачи из Поднебесной передали приморским коллегам результаты исследования больного.
Стоит отметить, что недавно пациент связался со спасителями из пункта автомобильного пропуска, чтобы поблагодарить их за помощь и рассказать о том, что он чувствует себя гораздо лучше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во владивостокскую больницу поступил мужчина с редкой травмой, — разрывом диафрагмы.