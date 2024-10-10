9 000 000 рублей: управляйкам «ударили по карману» за нерадивость в Приморье

Posted 10 октября, 00:56
Published 10 октября, 00:56
Modified 10 октября, 00:58
Updated 10 октября, 00:58
С начала 2024 года возбуждено 98 административных дел против приморских управляющих компаний, сообщила региональная жилинспекция. В результате 480 проверок выписали большое количество штрафов на общую сумму более 9 000 000 рублей.
«Инспекторы оценивают соблюдение жилищного законодательства управляющими компаниями и ТСЖ. В первую очередь, проверяют как содержится общее имущество многоквартирных домов, изменение размера платы за обслуживание жилых помещений, управление и ремонт общего имущества зданий», — уточнили в ведомстве.
Также специалисты уделяют внимание к предоставлению коммунальных услуг, формирование фондов капитального ремонта, соблюдение правил перепланировки помещений, вывоза мусора.
Инспекторы проводят своевременные проверки благодаря обращениям неравнодушных граждан. Более того, ДОМ.ГОСУСЛУГИ значительно упрощает работу жилинспекции.
По словам специалистов инспекции, значительная часть проверок в отношении обслуживающих дома организаций проводится на основе обращений граждан. Во многом решать вопросы, связанные с управляющими компаниями, помогает.
«В Приморье сервис набирает популярность. Это и направлений жалоб на работу компаний, проведение онлайн-собраний, на которых жильцы даже принимают решения о смене „управляйки“. Также через приложения люди оплачивают квитанции за квартиру», –пояснила руководитель жилищной инспекции региона Алена Жигирь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура оперативно отреагировала на информацию в новых медиа о разрушении крыльца в Находке.