Демешин: Новая железная дорога сопоставима с БАМом по объемам перевозки угля

Основная цель инвестпроектов по строительству Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга — экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их реализация позволит к 2026 году обеспечить доставку угля до 30 миллионов тонн в год. На сегодняшний день общая строительная готовность объектов — более 70 процентов.