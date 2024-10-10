Демешин: Новая железная дорога сопоставима с БАМом по объемам перевозки угля

Posted 10 октября, 07:17
Published 10 октября, 07:17
Modified 10 октября, 07:19
Updated 10 октября, 07:19
— Транспортная отрасль является одной из флагманских в экономике Хабаровского края. По итогам 2023 года морскими и речными портами края переработано почти 46 млн тонн различных грузов. По данному показателю край находится на шестом месте в Российской Федерации, — отметил Дмитрий Демешин.
Далее губернатор проинспектировал ход строительства угольного морского терминала порт Эльга.
Основная цель инвестпроектов по строительству Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга — экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их реализация позволит к 2026 году обеспечить доставку угля до 30 миллионов тонн в год. На сегодняшний день общая строительная готовность объектов — более 70 процентов.
— Провозная способность новой железной дороги может быть и увеличена до 50 миллионов тонн в год к 2027 году, — добавил руководитель Хабаровского края.
С момента начала стройки (февраль 2022 года) проложено более 480 километров железной дороги. Ее протяженность составит 531 км, развернутая длина с учетом разъездов и станций будет равна 626 километрам.
Сейчас на терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтировано технологическое оборудование. Готовность причала № 2 составляет 90 процентов, причала № 3 — 35 процентов, № 4 — 20 процентов.
— Вот он — край земли русской! Осваиваем русские земли, в том числе и благодаря порту Эльга. Новая дорога, сопоставимая с БАМом по объемам и по перевалке угля, — это очень важный объект. Мы рассчитываем, что уже к концу года здесь пойдет наш, отечественный уголь, на все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал Дмитрий Демешин, находясь на крайней точке частной железной дороги.
Уже получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». Отметим, при проектировании угольного терминала учтены все экологические требования. В угольный морской терминал сырье будет поступать после обработки специальным составом, предотвращающим смерзание и пыление.
Кроме того, по словам главы региона, на территории угольного терминала в районе мыса Манорский ведется строительство вахтового поселка и зданий, сооружений пункта пропуска через государственную границу.
Также добавим, вчера Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано постановление о включении в границы территории опережающего развития земельных участков и участков акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края. Это позволит создать условия для запуска инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.