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Posted 10 октября, 05:13

Published 10 октября, 05:13

Modified 10 октября, 05:15

Updated 10 октября, 05:15

Два подростка избили ребенка в Приморском крае

Двое на одного? — малолетние агрессоры избили школьника в Приморье

10 октября 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney

Два подростка избили ребенка в Приморском крае

Сюжет
Полиция
В Приморском крае произошел инцидент, в результате которого пострадал ребенок. Двоих причастных к происшествию уже отыскали правоохранители.

В Хорольском округе подросток избил несовершеннолетнего, сообщает telegram-канал регионального Управления МВД. Правоохранители проверили видеозапись с происшествием в соцсетях, после чего установили личности участников инцидента.

Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится работа профилактического характера с участниками инцидента и их семьями», — отметили в пресс-службе полиции.

Подростков могут поставить на учет в Комиссии ПДН. Родителей агрессивных школьников также не оставят без внимания.

«Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — подчеркнули в МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неадекват вел себя подозрительно по отношению к инвалиду преклонного возраста во Владивостоке. По мнению родственницы пенсионера, мужчина хотел спровоцировать конфликт с пожилым приморцем.

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