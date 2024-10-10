Двое на одного? — малолетние агрессоры избили школьника в Приморье

Posted 10 октября, 05:13
Published 10 октября, 05:13
Modified 10 октября, 05:15
Updated 10 октября, 05:15
В Хорольском округе подросток избил несовершеннолетнего, сообщает telegram-канал регионального Управления МВД. Правоохранители проверили видеозапись с происшествием в соцсетях, после чего установили личности участников инцидента.
Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится работа профилактического характера с участниками инцидента и их семьями», — отметили в пресс-службе полиции.
Подростков могут поставить на учет в Комиссии ПДН. Родителей агрессивных школьников также не оставят без внимания.
«Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — подчеркнули в МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неадекват вел себя подозрительно по отношению к инвалиду преклонного возраста во Владивостоке. По мнению родственницы пенсионера, мужчина хотел спровоцировать конфликт с пожилым приморцем.