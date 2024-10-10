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Posted 10 октября, 05:51

Published 10 октября, 05:51

Modified 10 октября, 05:53

Updated 10 октября, 05:53

Большегруз перекрыл дорогу на Морвокзале во Владивостоке

Фура полностью заблокировала выезд из важного района в центр Владивостока — видео

10 октября 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney

Большегруз перекрыл дорогу на Морвокзале во Владивостоке

Сюжет
Пробка
На Морвокзале во Владивостоке фура заблокировала выезд с Эгершельда и вызвала огромную пробку в сторону центра города.

В центре Владивостока, в районе Морвокзала, грузовик перекрыл дорогу, блокируя выезд с Эгершельда.

Большегруз застрял на проезжей части и полностью загородил проезд. В сторону центра собралась огромная пробка. Всего за несколько минут важная улица оказалась парализована.

В сети появилось видео с необычным ДТП.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием туристического автобуса, которая перепугала жителей Владивостока.

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