Фура полностью заблокировала выезд из важного района в центр Владивостока — видео

Posted 10 октября, 05:51
Published 10 октября, 05:51
Modified 10 октября, 05:53
Updated 10 октября, 05:53
В центре Владивостока, в районе Морвокзала, грузовик перекрыл дорогу, блокируя выезд с Эгершельда.
Большегруз застрял на проезжей части и полностью загородил проезд. В сторону центра собралась огромная пробка. Всего за несколько минут важная улица оказалась парализована.
В сети появилось видео с необычным ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием туристического автобуса, которая перепугала жителей Владивостока.