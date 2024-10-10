Константин Люльчев принял участие в совещании с зампредом РФ и главой Бурятии

Posted 10 октября, 05:10
Published 10 октября, 05:10
Modified 10 октября, 05:12
Updated 10 октября, 05:12
ПАО «ТГК-14» на мероприятии представляли председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев, его заместитель — генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания» Виктор Мясник и генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин.
Участники подробно обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия. В ходе совещания Александр Новак отметил готовность правительства РФ поддержать решение инфраструктурных проблем региона.
— Мы видим, что республика сегодня активно развивается: строится жилье, появляются новые потребители, поэтому приоритетом, конечно, является развитие энергетической инфраструктуры. Будем развивать генерирующие мощности. В этом году будут приняты решения по строительству дополнительных электростанций в этом регионе, — подчеркнул Александр Новак.
Вице-премьер правительства РФ поблагодарил участников совещания за заинтересованность в решении вопросов, сплочённую работу всех министерств и ведомств.
Напомним, в рамках визита заместитель председателя правительства РФ также посетил Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Он указал, что достройка данного объекта позволит получить в столице Бурятии электрическую мощность в размере 230 МВт, увеличить тепловую мощность станции до 760 Гкал/ч, повысить уровень когенерации в регионе, улучшить экологическую обстановку, организовать тысячу новых рабочих мест.
— Мы сегодня заехали на ТЭЦ-2, представили проект модернизации ТЭЦ, предусматривающий тепло- и электрогенерацию и надеемся, что этот проект будет принят. Есть определенные процедуры, предусмотренные законодательством, мы будем по ним идти, но в целом, считаем, что это наиболее эффективный проект, и с точки зрения экономической целесообразности, и с точки зрения эксплуатационной безопасности, экономической эксплуатации в последующем. Наши расчёты показывают, что этот проект является эффективным, — рассказал Алексей Цыденов.
Докладывая на совещании о модернизации Улан-Удэнской ТЭЦ-2, председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев особо подчеркнул, что новой мощности будет достаточно для реализации мастер-плана Улан-Удэ.
— Мы с каждым разом продвигаемся дальше в разработке этого проекта: на сегодняшний день подготовлены основы концессионного соглашения, определена его организационно-правовая форма, просчитана финансовая модель, — подчеркнул Константин Люльчев. — Площадка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 идеально подходит для расширения мощностей энергосистемы Бурятии, потому что это уже действующее предприятие. Необходимо лишь добавить энергетическое оборудование, чтобы придать импульс развитию региональной энергетики.