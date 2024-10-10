Константин Люльчев принял участие в совещании с зампредом РФ и главой Бурятии

— Мы сегодня заехали на ТЭЦ-2, представили проект модернизации ТЭЦ, предусматривающий тепло- и электрогенерацию и надеемся, что этот проект будет принят. Есть определенные процедуры, предусмотренные законодательством, мы будем по ним идти, но в целом, считаем, что это наиболее эффективный проект, и с точки зрения экономической целесообразности, и с точки зрения эксплуатационной безопасности, экономической эксплуатации в последующем. Наши расчёты показывают, что этот проект является эффективным, — рассказал Алексей Цыденов.