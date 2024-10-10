Лучших наставников наградили в Хабаровском крае

Лучшим наставником края в производственной сфере стал Павел Тамбовский, ведущий инженер по радионавигации, радиолокации и связи цеха окончательной сборки Производственного центра в г. Комсомольске-на-Амуре Филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты». Лучшим наставником региона в непроизводственной сфере признана Алла Нистратова, методист МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара, а в сфере предпринимательской деятельности — Леонид Михайлов, индивидуальный предприниматель, генеральный директор ООО «Мангалмания».