Лучших наставников наградили в Хабаровском крае

Posted 10 октября, 07:41
Published 10 октября, 07:41
Modified 10 октября, 07:43
Updated 10 октября, 07:43
Как отметили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, наставничество играет большую роль в развитии кадрового потенциала. Закрепление наставника за молодым специалистом способствует более быстрому освоению работниками трудовых навыков и адаптации в коллективе. Конкурс проводится с 2021 года.
— За четыре года в конкурсе приняли участие 182 организации и 192 наставника, подано 263 заявки. В 2024 году было подано 85 заявок от 54 организаций, 31 из них принимала участие впервые. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Лучшая практика наставничества в организациях производственной/непроизводственной сферы», «Лучший наставник Хабаровского края в производственной/непроизводственной сфере», «Лучший наставник Хабаровского края в сфере предпринимательской деятельности», — рассказали в комитете.
Так, в производственной сфере лучшей стала практика наставничества ООО «Ресурсы Албазино», в непроизводственной сфере — Управления Федеральной почтовой связи Хабаровского края АО «Почта России».
Лучшим наставником края в производственной сфере стал Павел Тамбовский, ведущий инженер по радионавигации, радиолокации и связи цеха окончательной сборки Производственного центра в г. Комсомольске-на-Амуре Филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты». Лучшим наставником региона в непроизводственной сфере признана Алла Нистратова, методист МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара, а в сфере предпринимательской деятельности — Леонид Михайлов, индивидуальный предприниматель, генеральный директор ООО «Мангалмания».
— Приходит молодежь, начиная со студентов вузов, и потом уже как молодые специалисты. Берем их под свое крыло, помогаем во всем. У меня в свое время был хороший наставник, влил меня в работу, в коллектив, за это ему большая благодарность. Когда приходишь на новую работу, новые люди, новая специфика работы, это волнительно. Стараюсь своим подопечным передавать не только опыт, но и любовь к работе, — рассказала главная медицинская сестра КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Инна Борис, занявшая 3 место в номинации «Лучший наставник Хабаровского края в непроизводственной сфере».
Она пояснила, что работает в сфере медицины уже 25 лет, из них 10 лет — на станции переливания крови. Как главная медсестра, она контролирует работу среднего медицинского персонала.
— Очень рада, что в последние годы в нашей стране позиция наставничества стала очень важной, лидирующей, что проводятся конкурсы. Хорошо, что из практики уходит слово «Коуч». Это колоссальная разница — просто рассказать, подсказать ориентиры, или как «Наставничество» в российском понимании — взять за руку, вести за собой, помогать, подставлять плечо, делиться своим ценным опытом. Направления наставничества сейчас очень актуальны. Благодаря связи опытных и молодых мы способны многого достичь, наш Хабаровский край, наша страна, – поделилась мнением заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 4 г. Николаевска-на-Амуре Светлана Холодова, занявшая 2 место в номинации «Лучший наставник Хабаровского края в непроизводственной сфере».
Победителям конкурса вручены знаки отличия правительства края «Почетный наставник Хабаровского края».