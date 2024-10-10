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Posted 10 октября, 10:57

Published 10 октября, 10:57

Modified 10 октября, 11:03

Updated 10 октября, 11:03

Массовая авария произошла во Владивостоке

Массовая авария произошла во Владивостоке

10 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
BMW и Honda Accord столкнулись во Владивостоке, в районе Днепровской, когда водитель BMW потерял контроль и врезался в Honda.

Серьезное ДТП случилось в одном из районов Владивостока, где столкнулись два автомобиля — BMW и Honda Accord.

Водитель BMW, который двигался от Снеговой пади, потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda.

Видео: nnewvl.

Оба транспортных средства получили повреждения, люди не пострадали.

Видео: nnewvl.

У водителя BMW, который стал причиной аварии, нет автомобильной страховки.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая заблокировала движение по центру Владивостоке.

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