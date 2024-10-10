Массовая авария произошла во Владивостоке

Posted 10 октября, 10:57
Published 10 октября, 10:57
Modified 10 октября, 11:03
Updated 10 октября, 11:03
Серьезное ДТП случилось в одном из районов Владивостока, где столкнулись два автомобиля — BMW и Honda Accord.
Водитель BMW, который двигался от Снеговой пади, потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda.
Оба транспортных средства получили повреждения, люди не пострадали.
У водителя BMW, который стал причиной аварии, нет автомобильной страховки.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая заблокировала движение по центру Владивостоке.