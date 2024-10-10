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Posted 10 октября, 07:15

Published 10 октября, 07:15

Modified 10 октября, 07:17

Updated 10 октября, 07:17

Красивое дерево не срубили ради парковочного места во Владивостоке

«Огненная красотка» выжила на парковке во Владивостоке — фото

10 октября 2024, 07:15
Фото: 1MI

Красивое дерево не срубили ради парковочного места во Владивостоке

Сюжет
Дорога
Красивое дерево, по воле судьбы, росло на территории, на которой возвели жилой комплекс. Несмотря на это, «кусочек» природы «выжил» посреди асфальта.

Жители Лесного квартала поделились фотографией клена, который радует глаз горожан. Красные листья дерева действительно выглядят чарующе и придают особый осенний «вайб» (на молодежном сленге означает настроение — прим. ред.) придомовой территории.

Однако в новых медиа нашли изумительное обстоятельство на данном снимке. Растение расположено на парковке. Тем не менее, его не срубили, чтобы высвободить еще одно местечко для транспорта. Получается, для некоторых приморцев природа все же важнее, чем городские блага.

Фото: vtoryakvdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беспечный автомобилист оставил свою «ласточку» прямо на дороге. Примечательно, мужчина, выйдя из машины, удостоверился, что выбрал «идеально» место для парковки. После чего удалился по делам.

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