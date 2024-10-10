«Огненная красотка» выжила на парковке во Владивостоке — фото

Однако в новых медиа нашли изумительное обстоятельство на данном снимке. Растение расположено на парковке. Тем не менее, его не срубили, чтобы высвободить еще одно местечко для транспорта. Получается, для некоторых приморцев природа все же важнее, чем городские блага.