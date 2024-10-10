«Огненная красотка» выжила на парковке во Владивостоке — фото

Posted 10 октября, 07:15
Published 10 октября, 07:15
Modified 10 октября, 07:17
Updated 10 октября, 07:17
Жители Лесного квартала поделились фотографией клена, который радует глаз горожан. Красные листья дерева действительно выглядят чарующе и придают особый осенний «вайб» (на молодежном сленге означает настроение — прим. ред.) придомовой территории.
Однако в новых медиа нашли изумительное обстоятельство на данном снимке. Растение расположено на парковке. Тем не менее, его не срубили, чтобы высвободить еще одно местечко для транспорта. Получается, для некоторых приморцев природа все же важнее, чем городские блага.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беспечный автомобилист оставил свою «ласточку» прямо на дороге. Примечательно, мужчина, выйдя из машины, удостоверился, что выбрал «идеально» место для парковки. После чего удалился по делам.