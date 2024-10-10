Половину сервисов, используемых компаниями Приморья, создали российские разработчики

На конференции состоялась панельная дискуссия: «Экономика данных: возможности и перспективы использования отечественных IT-решений». Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в Контуре, отметил, что данные, которые агрегируются в бизнесе, — это оцифрованный опыт, на основе которого можно делать выводы о путях дальнейшего развития.