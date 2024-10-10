Половину сервисов, используемых компаниями Приморья, создали российские разработчики

Posted 10 октября, 06:14
Published 10 октября, 06:14
Modified 10 октября, 06:16
Updated 10 октября, 06:16
При этом среди прикладного ПО темпы импортозамещения выше: компании Приморья используют 65% отечественных программ. План перехода на российский софт разработан также в государственном секторе.
Игорь Трофимов, первый заместитель министра экономического развития Приморского края: Процесс импортозамещения на особом контроле, и темпы перехода отслеживаются регулярно. В частности, в органах государственной власти Приморского края перевели на отечественное ПО почти 1500 автоматизированных рабочих мест, — это 80% от общего количества.
На конференции состоялась панельная дискуссия: «Экономика данных: возможности и перспективы использования отечественных IT-решений». Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в Контуре, отметил, что данные, которые агрегируются в бизнесе, — это оцифрованный опыт, на основе которого можно делать выводы о путях дальнейшего развития.
Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в Контуре: Развитие технологий машинного обучения позволяет обрабатывать массивы данных так, чтобы извлекать из них практическую пользу. Благодаря внедрению искусственного интеллекта, разрозненные бизнес-процессы дают реальный экономический эффект.
Дальневосточный конгресс организуют СКБ Контур и Торгово-промышленная палата Приморского края. Мероприятие проходит на площадке Правительства Приморского края. Конгресс посвящен тенденциям, возможностям и перспективам цифровизации регионального бизнеса.