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Posted 10 октября, 06:14

Published 10 октября, 06:14

Modified 10 октября, 06:16

Updated 10 октября, 06:16

Половину сервисов, используемых компаниями Приморья, создали российские разработчики

Половину сервисов, используемых компаниями Приморья, создали российские разработчики

10 октября 2024, 06:14
Фото: СКБ Контур
Сюжет
Импортозамещение
Статистику перехода на отечественное ПО озвучил первый заместитель министра экономического развития Приморского края Игорь Трофимов на Дальневосточном конгрессе. Мероприятие проходит сегодня во Владивостоке.

При этом среди прикладного ПО темпы импортозамещения выше: компании Приморья используют 65% отечественных программ. План перехода на российский софт разработан также в государственном секторе.

Игорь Трофимов, первый заместитель министра экономического развития Приморского края: Процесс импортозамещения на особом контроле, и темпы перехода отслеживаются регулярно. В частности, в органах государственной власти Приморского края перевели на отечественное ПО почти 1500 автоматизированных рабочих мест, — это 80% от общего количества.

Фото: СКБ Контур

На конференции состоялась панельная дискуссия: «Экономика данных: возможности и перспективы использования отечественных IT-решений». Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в Контуре, отметил, что данные, которые агрегируются в бизнесе, — это оцифрованный опыт, на основе которого можно делать выводы о путях дальнейшего развития.

Артем Кудрачев, директор по работе с крупным бизнесом в Контуре: Развитие технологий машинного обучения позволяет обрабатывать массивы данных так, чтобы извлекать из них практическую пользу. Благодаря внедрению искусственного интеллекта, разрозненные бизнес-процессы дают реальный экономический эффект.

Дальневосточный конгресс организуют СКБ Контур и Торгово-промышленная палата Приморского края. Мероприятие проходит на площадке Правительства Приморского края. Конгресс посвящен тенденциям, возможностям и перспективам цифровизации регионального бизнеса.

#Новости#Общество#Владивосток#Бизнес#Импортозамещение#Приморский край#Искусственный интеллект#Технологии#Приморье
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