Проект «Билет в будущее» помогает школьникам Хабаровского края выбрать профессию

Posted 10 октября, 07:34
Published 10 октября, 07:34
Modified 10 октября, 07:36
Updated 10 октября, 07:36
Сейчас для учеников 6–11 классов в образовательных учреждениях региона проходят профессиональные пробы.
— Проект «Билет в будущее» знакомит учащихся с востребованными на рынке труда специальностями, помогает им узнать свои сильные стороны и решить сложную задачу выбора карьеры. Только с помощью практики школьники смогут сформировать собственное мнение о профессиях и вариантах образования, которые им подходят, — рассказали в региональном министерстве образования и науки.
Так, профессиональные пробы прошли на базе Хабаровского техникума транспортных технологий, где ученики восьмых классов школ № 1 и № 19 «попробовали» на себе профессии — помощник машиниста электровоза, проводник пассажирского вагона и дежурный по станциям. Вместе с опытными наставниками школьники прокладывали маршрут поезда, проверяли тормоза грузового состава, осуществляли сборку и разборку кранов автосцепки, а также попробовали себя в роли машиниста на тренажере управления локомотивом.
— Узнав о проекте «Билет в будущее» еще в школе, я задумался о своем дальнейшем образовании. Самым интересным для меня оказались профориентационные пробы, где я смог «примерить» на себя профессию машиниста электровоза под руководством грамотных наставников. «Билет в будущее» помог мне с выбором, и после обучения я смогу стать профессионалом своего дела! — рассказал студент третьего курса Хабаровского техникума транспортных технологий Степан Максименко.
Также в региональном минобрнауки отметили, что на базе 18 образовательных организаций пройдут пробы по 123 компетенциям, из которых 58 входят в ТОП-50 перспективных профессий и специальностей. Будут задействованы колледжи и техникумы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани, п. Хор, вузы — ТОГУ, ПИ ТОГУ, АмГПГУ, а также Хабаровский краевой институт развития образования и детский технопарк «Кванториум» Комсомольска-на-Амуре. Профессиональные пробы посетят около 14 тысяч обучающихся из 316 школ края.
Кроме того, партнерами «Билета в Будущее» станут ключевые предприятия края в сферах топливно-энергетического комплекса, связи и коммуникаций, туризма и услуг, транспорта, авиа- и судостроения, сельского хозяйства и т. д. Участники проекта посетят с экскурсиями ООО «Амур Минералс», АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Хабаровский Аэропорт», ОАО «Дальхимфарм», ПАО «Сбербанк», «Почта России».