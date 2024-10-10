Проект «Билет в будущее» помогает школьникам Хабаровского края выбрать профессию

Также в региональном минобрнауки отметили, что на базе 18 образовательных организаций пройдут пробы по 123 компетенциям, из которых 58 входят в ТОП-50 перспективных профессий и специальностей. Будут задействованы колледжи и техникумы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани, п. Хор, вузы — ТОГУ, ПИ ТОГУ, АмГПГУ, а также Хабаровский краевой институт развития образования и детский технопарк «Кванториум» Комсомольска-на-Амуре. Профессиональные пробы посетят около 14 тысяч обучающихся из 316 школ края.