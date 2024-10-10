Posted 10 октября, 05:05
Published 10 октября, 05:05
Modified 10 октября, 05:07
Updated 10 октября, 05:07
Проверка прокуратуры Ленинского района Владивостока в банном комплексе «Акватория» на улице Светланской выявила шокирующие факты. Специалисты нашли порядка 50 нарушений пожарной и промышленной безопасности, которые, по оценке ведомства, создают угрозу жизни и здоровью посетителей. Среди выявленных недостатков — неисправные системы оповещения, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, а также несоблюдение проектных решений по эвакуационным путям.
Прокурор Ленинского района подал иск к собственникам «Акватории» с требованием устранить все нарушения безопасности. Кроме того, ведомство заявило ходатайство о запрете эксплуатации объекта на время рассмотрения дела в суде. Это, на наш взгляд, также может быть связано с тем, что ранее в комплексе «Акватория» рухнула на головы посетителей потолочная конструкция, что привело к аресту главного инженера комплекса Игоря Черемисина.
Несмотря на то, что Поздняков формально не является владельцем «Акватории», он имеет тесные связи с этой компанией. Так, ООО «Акватория», управляющее банным комплексом, с момента создания и до 2023 года возглавлял Евгений Павликов — бизнесмен, являющийся «партнером» Позднякова по ряду компаний, а с 2023 года и до недавнего времени ООО «Акватория» управлялась ООО «Эскадра Менеджмент», которой владеют Поздняков и Павликов. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Акватория» понесло огромные убытки в 2022 и 2023 годах, несмотря на многомиллионный оборот, что вызывает большие вопросы.
Эти события, на наш взгляд, являются частью длинной истории мошенничества и скандалов, связанных с Борисом Поздняковым. Он известен мошенничеством с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, строительством высоток в чистом поле и в перегруженных районах, а также махинациями с землей. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей. Кроме того, совладелец «Эскадра Менеджмент» Евгений Павликов был арестован по делу о мошенничестве с землей, причинив ущерб городу на сумму 11,5 млн рублей.
Таким образом, Борис Поздняков оставил за собой длинный след мошенничества и скандалов, которые продолжают раскрываться и сегодня.