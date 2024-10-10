Posted 10 октября, 04:59
Published 10 октября, 04:59
Modified 10 октября, 05:01
Updated 10 октября, 05:01
Строительные работы требуют повышенного внимания и ответственности, особенно в таком городе, как Владивосток. Однако строительный процесс, которым «дирижирует» ООО «СЗ ЖК Гринхилс» обернулся целой чередой проблем.
Еще в конце июля 2023 года местные жители начали жаловаться на разрушение дорог, к которым привели большегрузы, доставлявшие стройматериалы к объекту. Грязь и песок, скапливающиеся на дороге после прохода многотонников, превращали асфальт в грунтовую тропу, что вызвало замечания со стороны городской администрации. Застройщику были направлены предостережения о недопустимости нарушения правил благоустройства территории.
«В адрес застройщика в ЖК „Гринхилс“ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, утвержденных муниципальным правовым актом города Владивостока от 15.08.2018 года № 45-МПА „Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа“. Представитель организации уведомлен о необходимости проведения очистки дорог в полном объеме», — написало МЦУ Владивостока в своем телеграм-канале.
Затем, 4 сентября 2024 года, на стройке уже всем известного застройщика произошёл пожар: загорелся утеплитель на крыше, пожар охватил площадь 50 квадратных метров. Густой чёрный дым, видимый издалека, поднял тревогу среди жителей города и компетентных органов. Горение «негорючего» утеплителя вызывает дополнительные вопросы к качеству строительных материалов.
«На крыше строящегося многоквартирного дома на улице Расула Гамзатова произошло возгорание. К месту пожара незамедлительно были направлены огнеборцы», — говорится в сообщении МЧС Приморского края.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади около 50 «квадратов». Погибших и пострадавших нет.
Неприятные ситуации с дорогами и пожаром — не все проблемы, связанные ООО «СЗ ЖК Гринхилс». В 2024 году учредитель компании Владислав Чернов оказался в центре скандала из-за своей резкой реакции на запрос корреспондента ИА «Восток-Медиа».
Журналиста издания интересовала реклама, размещённая организацией в телеграм-канале Даниила Губарева, признанного иноагентом. Этот инцидент, по нашему мнению, стал «вишенкой на торте» в «репутационном деле» застройщика. На вопросы корреспондента Владислав Чернов ответил очень ёмко и лаконично — правда, использовал при этом нецензурную лексику.
Важно подчеркнуть, что работа, которую проделывают журналисты «Восток-Медиа» относительно информации о рекламе на ресурсах иноагентов не только актуальна, но и полностью соответствует тем решениям, которые были озвучены федеральными властями, в том числе Вячеславом Володиным и одобрены президентом России Владимиром Путиным. Председатель Госдумы России Володин неоднократно подчеркивал, что размещение рекламы отечественного бизнеса на ресурсах иноагентов недопустима. Более того, в марте 2024 года Президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.
Сложившаяся ситуация побудила ИА «Восток-Медиа» обратиться в прокуратуру Приморского края с вопросами о деятельности застройщика ООО «СЗ ЖК Гринхилс». Редакция направила запросы в ведомство с просьбой разобраться, насколько компания соблюдает законодательство и нормы безопасности, а также дать правовую оценку её взаимодействию со СМИ.
Сможет ли компания оправдать своё название и вновь стать символом «зелёного» строительства, или же её ждут серьёзные последствия — покажет время и работа прокуратуры. Пока же жителям Владивостока остаётся только ждать официальных результатов проверки.