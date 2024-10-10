Важно подчеркнуть, что работа, которую проделывают журналисты «Восток-Медиа» относительно информации о рекламе на ресурсах иноагентов не только актуальна, но и полностью соответствует тем решениям, которые были озвучены федеральными властями, в том числе Вячеславом Володиным и одобрены президентом России Владимиром Путиным. Председатель Госдумы России Володин неоднократно подчеркивал, что размещение рекламы отечественного бизнеса на ресурсах иноагентов недопустима. Более того, в марте 2024 года Президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.