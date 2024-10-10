Раздел с новыми автомобилями от дилеров открылся на Авито Авто

Posted 10 октября, 07:27
Published 10 октября, 07:27
Modified 10 октября, 07:28
Updated 10 октября, 07:28
Как показало исследование, проведенное Авито Авто в сентябре 2024 года, среди потребителей, недавно купивших новую машину, 74% для поиска и выбора нового авто в первую очередь пользовались онлайн-источниками: 33% — сайтами с объявлениями, 30% — сайтами автосалонов и дилеров, 11% — сайтами производителей. Лично посещали автосалоны всего 25%. Раздел только с новыми авто от дилеров запустила и онлайн-площадка, сообщили в Авито Авто, попасть в него можно в приложении (12+).
В данном разделе собраны более 160 тысяч предложений, которые можно отфильтровать по разным параметрам, в том числе по гарантии и истории представленности дилеров на платформе. Пользователи тут же могут ознакомиться со специальными условиями по кредитам и страхованию от автопроизводителей и дилеров. В разделе также тестируется новый формат — мультиобъявления, когда в одной карточке товара можно увидеть различные варианты модели и сравнить их.
Отмечается, что по данным исследования, причиной выбора в пользу новой машины, а не автомобиля с пробегом, преимущественно является желание сделать покупку именно у дилера (30% респондентов) в силу различных обстоятельств, в первую очередь, для легкости и безопасности покупки. На втором месте оказалась материальная выгода: 24% опрошенных рассказали, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. 24% аудитории привлекала гарантия, которая предоставляется на новые авто, 20% выбрали дилера из-за скидок/спецпредложений, еще 19% хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет/практически нет среди авто с пробегом.
«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. — прокомментировал Никита Ивахненко, руководитель направления „Новые автомобили“ Авито Авто.