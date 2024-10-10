Раздел с новыми автомобилями от дилеров открылся на Авито Авто

В данном разделе собраны более 160 тысяч предложений, которые можно отфильтровать по разным параметрам, в том числе по гарантии и истории представленности дилеров на платформе. Пользователи тут же могут ознакомиться со специальными условиями по кредитам и страхованию от автопроизводителей и дилеров. В разделе также тестируется новый формат — мультиобъявления, когда в одной карточке товара можно увидеть различные варианты модели и сравнить их.