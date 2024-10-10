РЭО: Погасить долг за вывоз ТКО можно будет через «Госуслуги»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что потребители в большинстве своем оплачивают услуги по вывозу отходов вовремя. Он отметил, что самые высокие показатели собираемости платежей наблюдаются в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, где они достигают 93,5%, в то время как самые низкие — в Дальневосточном и Северо-Кавказском округах. Буцаев напомнил, что собранные средства направляются на сортировку отходов. При этом он отметил, что финансовая стабильность отрасли с точки зрения платежей гражданами по большей части обеспечена.