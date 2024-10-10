РЭО: Погасить долг за вывоз ТКО можно будет через «Госуслуги»

Posted 10 октября, 11:30
Published 10 октября, 11:30
Modified 10 октября, 11:30
Updated 10 октября, 11:30
Макрушин участвовал в обсуждении проблем, с которыми в разных субъектах страны сталкиваются региональные операторы по обращению с отходами. Он отметил, что РЭО совместно с Министерством строительства и ЖКХ России планирует в ближайшее время внедрить функцию уплаты долгов за услуги через «Госуслуги». Он выразил надежду, что новая функция станет доступной к концу 2024 года, передает 56orb.ru.
Кроме того, Макрушин поддержал предложение Бориса Прокопьева, исполнительного директора ассоциации «Чистая страна», касающееся включения в тарифы расходов на безнадежные долги и госпошлины. Эти предложения уже отправлены в Федеральную антимонопольную службу и Министерство природных ресурсов России.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что потребители в большинстве своем оплачивают услуги по вывозу отходов вовремя. Он отметил, что самые высокие показатели собираемости платежей наблюдаются в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, где они достигают 93,5%, в то время как самые низкие — в Дальневосточном и Северо-Кавказском округах. Буцаев напомнил, что собранные средства направляются на сортировку отходов. При этом он отметил, что финансовая стабильность отрасли с точки зрения платежей гражданами по большей части обеспечена.
Сегодня в России определены 274 зоны работы региональных операторов, из которых 184 оператора оказывают коммунальные услуги в 260 зонах.