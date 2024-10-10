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Posted 10 октября, 01:52

Published 10 октября, 01:52

Modified 10 октября, 01:54

Updated 10 октября, 01:54

Дельфины сделали рыбалку незабываемой для жителей Приморского края

Стая дельфинов устроила представление для рыбаков в Приморье — видео

10 октября 2024, 01:52
Фото: vostokmedia.com

Дельфины сделали рыбалку незабываемой для жителей Приморского края

Сюжет
Животные
В Находке морская прогулка рыбаков приобрела новые краски с появлением китообразных млекопитающих, которые порадовали приморцев завораживающим шоу.

В бухте Шепалова, недалеко от мыса Поворотный, любители морской охоты воочию лицезрели чудесное явление, — большая стая дельфинов составила компанию рыбакам.

Млекопитающие не только плыли, не отставая от лодки, но и порадовали приморцев настоящим шоу, синхронно выныривая из воды.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре стая дельфинов удивила рыбаков в бухте Безымянная. Животные нечасто наведываются в Приморский край, поэтому их появление вызывает неподдельный восторг у местного населения.

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