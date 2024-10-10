Стая дельфинов устроила представление для рыбаков в Приморье — видео

Posted 10 октября, 01:52
Published 10 октября, 01:52
Modified 10 октября, 01:54
Updated 10 октября, 01:54
В бухте Шепалова, недалеко от мыса Поворотный, любители морской охоты воочию лицезрели чудесное явление, — большая стая дельфинов составила компанию рыбакам.
Млекопитающие не только плыли, не отставая от лодки, но и порадовали приморцев настоящим шоу, синхронно выныривая из воды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре стая дельфинов удивила рыбаков в бухте Безымянная. Животные нечасто наведываются в Приморский край, поэтому их появление вызывает неподдельный восторг у местного населения.