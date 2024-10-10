«ТГК-14» продолжает модернизацию оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2

Posted 10 октября, 06:41
Published 10 октября, 06:41
Modified 10 октября, 06:43
Updated 10 октября, 06:43
Подогреватели сетевой воды представляют собой две бойлерные установки и вертикально интегрируемые трубные системы. Новая трубная система общей массой более 18 тонн эффективнее старой за счет применения профильных витых труб. Гарантированный эффект увеличения коэффициента теплопередачи в аппаратах составляет 20 — 40%.
Груз отправлен из Екатеринбурга и в течение десяти дней прибудет в Улан-Удэ. Установка новых высокоэффективных и надежных теплообменных аппаратов запланирована до конца 2024 года. Она запланирована в рамках инвестиционного проекта ПАО «ТГК-14».
Реализация проекта по увеличению энергомощности станции обеспечит подключение к централизованному теплоснабжению от Улан-Удэнской ТЭЦ-2 новых потребителей, а также возможность дополнительного взаимного резервирования между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в размере 36 Гкал/час.
Напомним, «ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. По итогам 9 месяцев 2024 года по объектам ТГК-14 выработка электроэнергии составила 2,3 млрд кВт⋅ч, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 10,9%. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса.
ООО «Энерготех-Эжектор» специализируется на изготовлении и поставке современного теплообменного оборудования и параструйных эжекторов (ПВП, ВВП, БО, МО, ЭПО, ЭП и др.), изготавливаемого по проектам Уральского федерального университета — УрФУ. Эффективность применяемых инженерных решений подтверждена многолетним опытом эксплуатации и результатами многочисленных испытаний.