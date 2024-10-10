«ТГК-14» продолжает модернизацию оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2

Напомним, «ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. По итогам 9 месяцев 2024 года по объектам ТГК-14 выработка электроэнергии составила 2,3 млрд кВт⋅ч, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 10,9%. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса.