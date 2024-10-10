Тигр забрел в город в Приморье — правда ли это? — фото

В сети пользователи сомневаются, что фото сделаны в Оленьем, а следы принадлежат тигру. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.



По его словам, специалисты проверяют информацию. Для того, чтобы узнать, действительно ли следы принадлежат тигру, нужно связаться с очевидцами и выехать на место. Тогда опытные следопыты смогут понять, кому принадлежат отпечатки лап.