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Posted 10 октября, 04:15

Published 10 октября, 04:15

Modified 10 октября, 04:17

Updated 10 октября, 04:17

«Тигриные» следы поразили жителей одного из городов в Приморье

Тигр забрел в город в Приморье — правда ли это? — фото

10 октября 2024, 04:15
Фото: YandexArt

«Тигриные» следы поразили жителей одного из городов в Приморье

Сюжет
Тигр
Следы огромных лап в черте города увидели жители Приморья. Действительно ли туда забрел тигр? Разбираются специалисты.

Жители поселка Олений сообщают о том, что на территории поселения возможно бродит тигр. Самое удивительное, что расположен Олений в черте города: увидеть хищника там никто не ожидал.

Местные жители поделились фото следов дикого животного на окраине населенного пункта.

Фото: newsartema

В сети пользователи сомневаются, что фото сделаны в Оленьем, а следы принадлежат тигру. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.

По его словам, специалисты проверяют информацию. Для того, чтобы узнать, действительно ли следы принадлежат тигру, нужно связаться с очевидцами и выехать на место. Тогда опытные следопыты смогут понять, кому принадлежат отпечатки лап.

Теоретически тигр может оказаться в черте города, рассказал Сергей. Но есть, как говорится, один нюанс:

«Обычно, если находят следы тигра, то их фото в разных ракурсах достаточно быстро разлетаются по сети», — рассказал руководитель центра «Амурский тигр».

В данном случае фотография только одна.

Специалисты уже проверяют информацию о возможном появлении тигра в Оленьем. Подтверждения пока нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с тигром на трассе в Приморье.

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