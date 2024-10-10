Тигр забрел в город в Приморье — правда ли это? — фото

Posted 10 октября, 04:15
Published 10 октября, 04:15
Modified 10 октября, 04:17
Updated 10 октября, 04:17
Жители поселка Олений сообщают о том, что на территории поселения возможно бродит тигр. Самое удивительное, что расположен Олений в черте города: увидеть хищника там никто не ожидал.
Местные жители поделились фото следов дикого животного на окраине населенного пункта.
В сети пользователи сомневаются, что фото сделаны в Оленьем, а следы принадлежат тигру. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.
По его словам, специалисты проверяют информацию. Для того, чтобы узнать, действительно ли следы принадлежат тигру, нужно связаться с очевидцами и выехать на место. Тогда опытные следопыты смогут понять, кому принадлежат отпечатки лап.
Теоретически тигр может оказаться в черте города, рассказал Сергей. Но есть, как говорится, один нюанс:
«Обычно, если находят следы тигра, то их фото в разных ракурсах достаточно быстро разлетаются по сети», — рассказал руководитель центра «Амурский тигр».
В данном случае фотография только одна.
Специалисты уже проверяют информацию о возможном появлении тигра в Оленьем. Подтверждения пока нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с тигром на трассе в Приморье.