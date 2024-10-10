Ученые выяснили с помощью марсохода, как исчезла вода на Марсе

Исследователи полагают, что миллиарды лет назад на Марсе был более теплый климат и на его поверхности могли течь реки, встречаться озера и даже океаны. Вследствие охлаждения планеты и утраты глобального магнитного поля её поверхность стала более восприимчивой к солнечному ветру, что привело к исчезновению значительной части атмосферы и трансформации Марса в холодную и сухую пустыню.