Ученые выяснили с помощью марсохода, как исчезла вода на Марсе

Posted 10 октября, 09:13
Published 10 октября, 09:13
Modified 10 октября, 09:15
Updated 10 октября, 09:15
Марсоход Curiosity, которому изначально предсказывали лишь год работы на поверхности Марса, начал свою миссию в 2012 году и до сих пор активно занимается сбором научных данных, сообщает newkhakasiya.online.
На этот раз внимание ученых привлекли карбонаты, так как они могут пролить свет на климатические изменения, происходившие на Марсе. Curiosity проводил эксперименты, нагревая образцы до почти 900 градусов и применяя лазерный спектрометр для анализа выделяемых газов.
Изучение изотопного состава минералов, полученных с помощью Curiosity, указывает на отсутствие жизни на поверхности Марса (по крайней мере, в период формирования этих минералов). Однако это не исключает возможность того, что жизнь могла существовать в прошлом или находиться под поверхностью планеты.
В статье, опубликованной в научном журнале PNAS, были изложены два возможных механизма образования карбонатов. Соавтор исследования Дженнифер Стерн указала на то, что их формирование могло быть связано как с чередованием периодов влаги и засухи, так и с кристаллизацией в условиях высокой солености воды при замерзании.
Ведущий автор работы Дэвид Бертт представил свои выводы следующим образом: изотопные соотношения углерода и кислорода оказались значительно выше относительно ранее зарегистрированных данных как на Земле, так и на Марсе. Это предполагает, что процесс испарения происходил с необычайной интенсивностью, что способствовало увеличению концентрации более тяжелых изотопов. Поскольку эти изотопы не были утеряны, любые процессы, способствовавшие образованию легких изотопов, оказались гораздо менее активными.
Исследователи полагают, что миллиарды лет назад на Марсе был более теплый климат и на его поверхности могли течь реки, встречаться озера и даже океаны. Вследствие охлаждения планеты и утраты глобального магнитного поля её поверхность стала более восприимчивой к солнечному ветру, что привело к исчезновению значительной части атмосферы и трансформации Марса в холодную и сухую пустыню.