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Posted 10 октября, 09:55

Published 10 октября, 09:55

Modified 10 октября, 09:57

Updated 10 октября, 09:57

В Находке выясняют обстоятельства смерти мужчины на пляже

В Находке выясняют обстоятельства смерти мужчины на пляже

10 октября 2024, 09:55
Фото: prosecutor_pk
Сюжет
Безопасность
Прокуратура Находки выясняет обстоятельства, при которых на пляже в Золотарях погиб рабочий.

Прокуратура Находки начала расследование по факту смерти человека на рабочем месте.

Вечером 10 октября 2024 года на пляже «Золотари» в процессе бурения погиб мужчина.

Причиной трагедии могла стать неисправность оборудования или нарушение правил безопасности. Точные обстоятельства будут выяснены в ходе проверки.

Фото: prosecutor_pk

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия прибыл прокурор города.

Прокуратура оценит соблюдение законов об охране труда и безопасности на производстве.

Ход и результаты расследования проконтролирует надзорное ведомство.

Ранее «Восток-Медиа» писало о гибели мужчины на рабочем месте в Приморском крае.

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