В Находке выясняют обстоятельства смерти мужчины на пляже

Posted 10 октября, 09:55
Published 10 октября, 09:55
Modified 10 октября, 09:57
Updated 10 октября, 09:57
Прокуратура Находки начала расследование по факту смерти человека на рабочем месте.
Вечером 10 октября 2024 года на пляже «Золотари» в процессе бурения погиб мужчина.
Причиной трагедии могла стать неисправность оборудования или нарушение правил безопасности. Точные обстоятельства будут выяснены в ходе проверки.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия прибыл прокурор города.
Прокуратура оценит соблюдение законов об охране труда и безопасности на производстве.
Ход и результаты расследования проконтролирует надзорное ведомство.
Ранее «Восток-Медиа» писало о гибели мужчины на рабочем месте в Приморском крае.