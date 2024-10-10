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Posted 10 октября, 06:50

Published 10 октября, 06:50

Modified 10 октября, 06:52

Updated 10 октября, 06:52

Чемпионы хоккея прибыли на открытие спорткомплекса в Приморском крае

Во Врангеле ажиотаж: легенды спорта приехали на торжественное мероприятие в Приморье

10 октября 2024, 06:50
Фото: primorsky.ru

Чемпионы хоккея прибыли на открытие спорткомплекса в Приморском крае

Сюжет
Хоккей
В Находке прошло открытие ледовой арены. Масштабное событие посетили не только жители Приморского края, но и столичные гости.

Сегодня, 10 октября, во Врангеле открылся спортивный комплекс «Восточный». Первыми посетителями арены стали легенда хоккея Вячеслав Фетисов, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ледовый дворец, площадь которого составляет 6 000 квадратных метров, возводили чуть больше года. В нем смогут тренироваться до 70 человек одновременно.

«Уверен, что те ребята, которые будут заниматься на этой арене, будут воспитаны в лучших традициях наших легенд и достойно нести знамя российского хоккея. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы спорт в Приморском крае развивался. Спорт всегда был и остается драйвером развития», — сказал Олег Кожемяко.
Фото: primorsky.ru

После торжественной части мероприятия состоялся товарищеский матч между хоккейными командами «Восточник» и «Адмирал 2014». Илья Ковальчук составил компанию приморским спортсменам.

Важно отметить, что в Приморском крае успешно реализуется проект «Спорт — норма жизни». В регионе активно возводятся новые спортивные площадки и комплексы, хоккейные коробки и другие тематические объекты.

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