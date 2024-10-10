Во Врангеле ажиотаж: легенды спорта приехали на торжественное мероприятие в Приморье

Posted 10 октября, 06:50
Published 10 октября, 06:50
Modified 10 октября, 06:52
Updated 10 октября, 06:52
Сегодня, 10 октября, во Врангеле открылся спортивный комплекс «Восточный». Первыми посетителями арены стали легенда хоккея Вячеслав Фетисов, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Ледовый дворец, площадь которого составляет 6 000 квадратных метров, возводили чуть больше года. В нем смогут тренироваться до 70 человек одновременно.
«Уверен, что те ребята, которые будут заниматься на этой арене, будут воспитаны в лучших традициях наших легенд и достойно нести знамя российского хоккея. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы спорт в Приморском крае развивался. Спорт всегда был и остается драйвером развития», — сказал Олег Кожемяко.
После торжественной части мероприятия состоялся товарищеский матч между хоккейными командами «Восточник» и «Адмирал 2014». Илья Ковальчук составил компанию приморским спортсменам.
Важно отметить, что в Приморском крае успешно реализуется проект «Спорт — норма жизни». В регионе активно возводятся новые спортивные площадки и комплексы, хоккейные коробки и другие тематические объекты.
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