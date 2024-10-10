«Вспомнить, когда полюбил, невозможно»: о любви всей жизни рассказал мэр Владивостока

Posted 10 октября, 03:43
Published 10 октября, 03:43
Modified 10 октября, 03:45
Updated 10 октября, 03:45
Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков провел колоссальную работу, — кардинально изменил подход к развитию города. Владивосток сможет стать городом будущего под предводительством Константина Шестакова, считают эксперты.
Глава муниципалитета трудится, не покладая рук, чтобы сделать родной город лучшим местом на Земле. Ни для кого не секрет, что творить подобное невозможно без огромной любви.
Любовь бывает разной. Иногда случается так, что она «пронзает» сердце с первого взгляда. Порой человеку нужно время, чтобы ощутить это невероятное чувство. Константин Шестаков поведал корреспонденту «Восток-Медиа», когда он впервые понял, что любит Владивосток.
«У меня это чувство безусловное, я здесь родился. Нигде так ярко не светят звёзды, как в городе твоего детства. Вот это абсолютно про меня», — отметил глава муниципалитета.
Он не смог вспомнить конкретный день, когда его сердце наполнилось любовью к родному городу. Ведь Владивосток стал частью семьи с момента его рождения.
«Владивосток — город моего детства, город безусловной любви. Вспомнить, когда я впервые почувствовал, что люблю его, наверное, невозможно. Это же семья, часть семьи. Поэтому день не назову. Я здесь родился и город люблю безусловно», — подчеркнул Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столице пройдет масштабное мероприятие, посвященное искусству, при поддержке администрации. Социально-творческий проект направлен на молодежь региона.