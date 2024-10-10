vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 03:43

Published 10 октября, 03:43

Modified 10 октября, 03:45

Updated 10 октября, 03:45

О любви длиною в жизнь поведал глава Владивостока Константин Шестаков

«Вспомнить, когда полюбил, невозможно»: о любви всей жизни рассказал мэр Владивостока

10 октября 2024, 03:43
Фото: vostokmedia.com

О любви длиною в жизнь поведал глава Владивостока Константин Шестаков

Сюжет
Мэр
Любовь — самое удивительное и прекрасное чувство, которое предначертано ощутить человечеству. Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, кого он любит с самого раннего детства и по сей день.

Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков провел колоссальную работу, — кардинально изменил подход к развитию города. Владивосток сможет стать городом будущего под предводительством Константина Шестакова, считают эксперты.

Владивосток будущего: мастер-план поможет построить город, в котором хочется жить
Узнать подробнее

Глава муниципалитета трудится, не покладая рук, чтобы сделать родной город лучшим местом на Земле. Ни для кого не секрет, что творить подобное невозможно без огромной любви.

Константин Шестаков: «Хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни»
Узнать подробнее

Любовь бывает разной. Иногда случается так, что она «пронзает» сердце с первого взгляда. Порой человеку нужно время, чтобы ощутить это невероятное чувство. Константин Шестаков поведал корреспонденту «Восток-Медиа», когда он впервые понял, что любит Владивосток.

«У меня это чувство безусловное, я здесь родился. Нигде так ярко не светят звёзды, как в городе твоего детства. Вот это абсолютно про меня», — отметил глава муниципалитета.

Он не смог вспомнить конкретный день, когда его сердце наполнилось любовью к родному городу. Ведь Владивосток стал частью семьи с момента его рождения.

«Владивосток — город моего детства, город безусловной любви. Вспомнить, когда я впервые почувствовал, что люблю его, наверное, невозможно. Это же семья, часть семьи. Поэтому день не назову. Я здесь родился и город люблю безусловно», — подчеркнул Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столице пройдет масштабное мероприятие, посвященное искусству, при поддержке администрации. Социально-творческий проект направлен на молодежь региона.

Чтобы здесь жили полтора миллиона человек: о чём мечтают авангардисты Владивостока
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не могла переступить через мать»: история трагичной первой любви Лизы из ПриморьяПлан реконструкции Минного городка во Владивостоке подписан в рамках ВЭФ-2024Шестаков на ВЭФ: Владивосток среди лидеров по благоустройству в России
#Новости#Общество#Владивосток#Администрация#Мэр#Семья#Молодежь#Искусство#Эксперты#Константин Шестаков#Приморский край#Детство
Подпишитесь