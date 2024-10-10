«Вспомнить, когда полюбил, невозможно»: о любви всей жизни рассказал мэр Владивостока

Любовь бывает разной. Иногда случается так, что она «пронзает» сердце с первого взгляда. Порой человеку нужно время, чтобы ощутить это невероятное чувство. Константин Шестаков поведал корреспонденту «Восток-Медиа», когда он впервые понял, что любит Владивосток.