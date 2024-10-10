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Posted 10 октября, 08:59

Published 10 октября, 08:59

Modified 10 октября, 09:01

Updated 10 октября, 09:01

Заходил ли тигр в города в Приморском крае? — комментарий специалистов

Заходил ли тигр в города в Приморском крае? — комментарий специалистов

10 октября 2024, 08:59
Фото: 1MI
Сюжет
Тигр
Подозрительные следы заметили на земле жители одного из городов Приморья. Местные предположили, что их оставил тигр. Действительно ли хищник забрел в окрестности города?

В Приморье обнаружили следы больших лап в черте города. Люди задались вопросом: может ли туда забраться тигр? Специалисты охотнадзора разобрались.

Тигр забрел в город в Приморье — правда ли это? — фото
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Жители поселка Олений заявляют, что видели следы тигра. Населенный пункт находится неподалеку от города, никто не ожидал увидеть хищника в таком месте.

Местные жители опубликовали фотографии следов дикого животного. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву за комментарием и уточнением информации.

Специалисты охотнадзора при поддержке центра «Амурский тигр» проверили информацию. На месте следов тигра они не обнаружили. Также выяснилось, что фото к новости о тигриных следах нашли в сети.

Тигра вблизи города не оказалось, жители Приморья могут не переживать.

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