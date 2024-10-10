Заходил ли тигр в города в Приморском крае? — комментарий специалистов

Posted 10 октября, 08:59
Published 10 октября, 08:59
Modified 10 октября, 09:01
Updated 10 октября, 09:01
В Приморье обнаружили следы больших лап в черте города. Люди задались вопросом: может ли туда забраться тигр? Специалисты охотнадзора разобрались.
Жители поселка Олений заявляют, что видели следы тигра. Населенный пункт находится неподалеку от города, никто не ожидал увидеть хищника в таком месте.
Местные жители опубликовали фотографии следов дикого животного. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву за комментарием и уточнением информации.
Специалисты охотнадзора при поддержке центра «Амурский тигр» проверили информацию. На месте следов тигра они не обнаружили. Также выяснилось, что фото к новости о тигриных следах нашли в сети.
Тигра вблизи города не оказалось, жители Приморья могут не переживать.