vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 03:19

Published 10 октября, 03:19

Modified 10 октября, 04:02

Updated 10 октября, 04:02

Одну из самых больших яхт в мире заметили в морском порту Владивостока

Знаменитая суперъяхта олигарха вновь замечена в акватории Владивостока — фото

10 октября 2024, 03:19
Фото: 1MI

Одну из самых больших яхт в мире заметили в морском порту Владивостока

Сюжет
Санкции
Суперяхта Nord, стоимость которой 300 000 000 долларов, появилась в акватории Владивостока. Не исключено, что судно вновь станет объектом для фотосессий приморцев.

Яхту, предположительно принадлежащую олигарху Алексею Мордашову, снова заметили у берега в дальневосточной столице.

Напомним, впервые судно появилось во Владивостоке в 2022 году, когда яхту могли арестовать из-за санкций.

Фото: vostokmedia.com

Не исключено, что элитное плавсредство солидных размеров прибыло в краевую столицу ненадолго. Ведь впереди зима, которую судно, вероятнее всего, проведет в теплых странах. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суперяхта посетила Приморье в июне 2024 года.

По любви или по дружбе: суперяхта российского олигарха вернулась во Владивосток
Узнать подробнее
Читайте также:
Не все живые крабы одинаково полезны — Россельхознадзор выявил нарушения в ПриморьеПриз зрительских симпатий: красотка из Приморья стала звездой фотоконкурсаНа волне: Владивосток собрал на форум активную молодежь со всей России
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Яхта#Санкции#Приморский край#Приморье#Олигарх
Подпишитесь