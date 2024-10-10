Знаменитая суперъяхта олигарха вновь замечена в акватории Владивостока — фото

Posted 10 октября, 03:19
Published 10 октября, 03:19
Modified 10 октября, 04:02
Updated 10 октября, 04:02
Яхту, предположительно принадлежащую олигарху Алексею Мордашову, снова заметили у берега в дальневосточной столице.
Напомним, впервые судно появилось во Владивостоке в 2022 году, когда яхту могли арестовать из-за санкций.
Не исключено, что элитное плавсредство солидных размеров прибыло в краевую столицу ненадолго. Ведь впереди зима, которую судно, вероятнее всего, проведет в теплых странах. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суперяхта посетила Приморье в июне 2024 года.