Знаменитая суперъяхта олигарха вновь замечена в акватории Владивостока — фото

Не исключено, что элитное плавсредство солидных размеров прибыло в краевую столицу ненадолго. Ведь впереди зима, которую судно, вероятнее всего, проведет в теплых странах. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суперяхта посетила Приморье в июне 2024 года.