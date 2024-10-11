vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 03:02

Published 11 октября, 03:02

Modified 11 октября, 03:05

Updated 11 октября, 03:05

Бойцы СВО получили квартиры во Владивостоке

Бойцы СВО получили квартиры во Владивостоке

11 октября 2024, 03:02
Фото: 1MI
Сюжет
Ремонт дорог
В дальневосточной столице произошло торжественное мероприятие, — участники СВО получили ключи от служебных квартир в новом доме в Снеговой пади.

Мэр города Константин Шестаков отметил, что администрация активно занимается развитием данного микрорайона. Совсем скоро закончится реконструкция дороги на Адмирала Горшкова. Более того, специалисты разработали проект по обновлению перекрестка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. Строители приступят к ремонту в 2025 году.

«Завершаем проектирование и в 2025 году приступим к строительству школы на 1100 мест на улице Майора Филипова. Скоро приступим к проектированию еще одной школы на улице Анны Щетининой. В 2026–2027 годах в микрорайоне появятся еще два детских сада на 90 и 94 места», — добавил глава муниципалитета.

В следующем году начнется второй этап преображения парка. У жителей Снеговой Пади появится новая локация для прогулок. Также планируется завершение возведения физкультурно-оздоровительного комплекса.

«На эти мероприятия также уже запланировано финансирование. Стараемся идти по всем направлениям, чтобы микрорайон развивался и был комфортным для жизни», — подчеркнул Константин Шестаков.
Видео: shestakovblog.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока предался воспоминаниям о своем детстве и поведал о большой любви к родному городу. Он рассказал о том, что краевая столица стала частью его семьи.

«Вспомнить, когда полюбил, невозможно»: о любви всей жизни рассказал мэр Владивостока
Узнать подробнее
Читайте также:
Чтобы здесь жили полтора миллиона человек: о чём мечтают авангардисты ВладивостокаГрузовик помял «Лексус», вылетел с дороги и перевернулся во Владивостоке — видеоМужчина напал на горожанку во Владивостоке
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Ремонт дорог#Мэр#Детские сады#Парк#Константин Шестаков#Физкультурно-оздоровительный комплекс#Приморский край#Снеговая Падь#Детство
Подпишитесь