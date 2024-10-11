Бойцы СВО получили квартиры во Владивостоке

Posted 11 октября, 03:02
Published 11 октября, 03:02
Modified 11 октября, 03:05
Updated 11 октября, 03:05
Мэр города Константин Шестаков отметил, что администрация активно занимается развитием данного микрорайона. Совсем скоро закончится реконструкция дороги на Адмирала Горшкова. Более того, специалисты разработали проект по обновлению перекрестка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. Строители приступят к ремонту в 2025 году.
«Завершаем проектирование и в 2025 году приступим к строительству школы на 1100 мест на улице Майора Филипова. Скоро приступим к проектированию еще одной школы на улице Анны Щетининой. В 2026–2027 годах в микрорайоне появятся еще два детских сада на 90 и 94 места», — добавил глава муниципалитета.
В следующем году начнется второй этап преображения парка. У жителей Снеговой Пади появится новая локация для прогулок. Также планируется завершение возведения физкультурно-оздоровительного комплекса.
«На эти мероприятия также уже запланировано финансирование. Стараемся идти по всем направлениям, чтобы микрорайон развивался и был комфортным для жизни», — подчеркнул Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока предался воспоминаниям о своем детстве и поведал о большой любви к родному городу. Он рассказал о том, что краевая столица стала частью его семьи.