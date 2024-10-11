Демешин: Мы ищем точки роста в каждом районе края

Posted 11 октября, 08:30
Published 11 октября, 08:30
Modified 11 октября, 08:32
Updated 11 октября, 08:32
Свою поездку по району Дмитрий Демешин начал с облета стройки Тихоокеанской железной дороги, а также инспекции хода работ по возведению морского терминала в порту Эльга.
Основная цель инвестпроектов по строительству ТЖД и порта Эльга — экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их реализация позволит к 2026 году обеспечить доставку угля до 30 миллионов тонн в год. На сегодняшний день общая строительная готовность объектов — более 70 процентов. С момента начала строительства Тихоокеанской железной дороги, то есть с февраля 2022 года, проложено более 480 километров путей. Протяжённость магистрали составит 531 километр, развернутая длина с учетом разъездов и станций будет равна 626 километрам. На терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтировано технологическое оборудование. Продолжается строительство ещё трёх причалов.
Также глава региона посетил ряд социальных объектов. Среди них детский сад, больница, школа и площадка ГТО.
Детский сад села Чумикан посещает 61 ребенок. Садик оснащён всем необходимым для пребывания детей и организации воспитательного процесса. Детское учреждение поддерживает работающий в районе крупный бизнес, в частности компания «Полиметалл» и Порт Эльга. В следующем году благодаря спонсорской помощи во дворе планируется установить новые детские игровые площадки. Осматривая помещения детского сада, губернатор отметил, что здесь очень солнечно, тепло и уютно, а главное — дети довольны.
В школе глава Хабаровского края осмотрел спортивный и тренажерный залы, музей, столовую и пищеблок. Школе также помогают предприятия, работающие на территории муниципалитета. В следующем году районные власти в рамках социального партнерства будут делать ремонт фасада школы.
Также Дмитрий Демешин осмотрел площадку ГТО, которая появилась в посёлке в прошлом году, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Теперь жители села могут свободно пользоваться уличными тренажёрами, брусьями и турниками, установленными на площадке. Губернатор поговорил со школьниками, которые занимались на турниках, поинтересовался, чего им не хватает на спортивной площадке. Дети попросили карусель. Дмитрий Демешин на месте поставил задачи главе района, а также профильному зампреду.
— Напишите заявку, мы ее профинансируем, и на следующий год вам поставим. Может, не только карусель, может, комплекс, подумайте, что вам нужно, — поручил губернатор главе района Изабелле Осиповой.
Ещё одним пунктом маршрута главы региона по посёлку Чумикан стала центральная районная больница. Медучреждение сегодня остро нуждается в ремонте — он не проводился с момента постройки. В этом году планируется начать работы в стационаре — проектно-сметная документация разработана, стоимость ремонта составит более 150 миллионов рублей. В обновленное помещение будет переведена поликлиника, которая находится в отдельном здании.
— Поликлиническое отделение находится в ужасном состоянии, и я буду принимать решение и поставлю эту задачу перед социальным блоком правительства — закрывать его и переносить в более удобные для наших жителей условия, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В ходе осмотра больницы губернатор обратил внимание на новое медицинское оборудование, которое приобретено более года назад, но до сих пор не установлено. Глава региона заявил, что по данному факту будет проведена проверка органов прокуратуры.
В здании стационара имеется возможность лечения пациентов терапевтического, педиатрического, гинекологического, хирургического профилей, оборудовано родильное отделение, операционный блок. Однако главной проблемой остаётся нехватка врачей. В частности, рожениц приходится отправлять в перинатальный центр в Хабаровск.
— Мы будем увеличивать меры социальной поддержки, для того чтобы привлекать врачей в Чумикан, — отметил Дмитрий Демешин по итогам посещения больницы.
Завершающим мероприятием командировки главы региона Тугуро-Чумиканский район стала встреча с жителями муниципалитета.
— У нас в нашем огромном, необъятном крае не должно быть окраин. Мы ищем точки, возможности роста в каждом районе, — сказал Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что одной из таких возможностей является развитие туризма, и это направление необходимо развивать. Однако в первую очередь должны быть созданы комфортные условия для местных жителей.
— Мы с членами правительства Хабаровского края приехали сюда, для того чтобы вместе с вами постараться выработать какие решения, чтобы жизнь была лучше, комфортнее, справедливее, — добавил губернатор.
Дмитрий Демешин ответил на вопросы, которых у жителей северного района накопилось немало. В частности, жители села Удское попросили решить вопрос по строительству новой школы либо капитальному ремонту старого здания, сгоревшего в 2023 году. Сейчас дети обучаются в здании сельского клуба.
— Проблема эта мне известна, будем строить. Единственное, реализация проекта запланирована на 2026–2027 годы, поэтому придется еще подождать. Будем возводить школу с детским садом на 40 мест. Постараемся заранее все подготовить, для того чтобы быстро построить. Я держу на контроле этот вопрос, — ответил Дмитрий Демешин.
Также губернатор рассказал, что готов выделить из краевого бюджета средства на обновление памятника участникам ВОВ, если районные власти найдут возможность отремонтировать центральную площадь. По убеждению главы региона, эти вопросы надо решать комплексно.
Отметим, что Дмитрий Демешин после завершения избирательной кампании не сбавил темпов рабочих поездок по краю. Он продолжает активно работать в муниципалитетах, решая конкретные задачи. Губернатор предпочитает решать их не из кабинета, а в непосредственном контакте с представителями территорий — властями муниципалитетов, бизнесом, общественностью, не просто получая информацию из первых рук, но и лично контролируя процессы «на земле».