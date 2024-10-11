Демешин: Мы ищем точки роста в каждом районе края

Основная цель инвестпроектов по строительству ТЖД и порта Эльга — экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их реализация позволит к 2026 году обеспечить доставку угля до 30 миллионов тонн в год. На сегодняшний день общая строительная готовность объектов — более 70 процентов. С момента начала строительства Тихоокеанской железной дороги, то есть с февраля 2022 года, проложено более 480 километров путей. Протяжённость магистрали составит 531 километр, развернутая длина с учетом разъездов и станций будет равна 626 километрам. На терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтировано технологическое оборудование. Продолжается строительство ещё трёх причалов.