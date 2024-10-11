День отца 2024 в Приморье: какого числа отмечают, история появления, традиции и факты

Сейчас День отца отмечают во всех субъектах РФ, и праздник обретает свои особенности. В одних регионах организуются спортивные состязания и конкурсы для пап и детей, в других предпочитают культурные мероприятия и выставки. Приморье не остается в стороне и также активно внедряет свои традиции. В 2022 году в Приморье отметили День отца, организовав множество мероприятий в честь этого важного семейного праздника. Как сообщил министерство культуры и архивного дела региона, программы были разработаны для проведения по всему краю.