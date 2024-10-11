День отца 2024 в Приморье: какого числа отмечают, история появления, традиции и факты

Posted 11 октября, 04:56
Published 11 октября, 04:56
Modified 11 октября, 04:56
Updated 11 октября, 04:56
День отца — это не просто календарная дата, а символ социальных изменений, роста сознания и признания важной роли отцов в современном обществе. В 2024 году Приморский край, как и многие другие регионы России, будет праздновать этот значимый день.
Давайте разберемся, с чего все начиналось, как зародилась традиция, и какие обычаи сопровождают этот праздник.
Празднование Дня отца является доброй традицией, известной во многих странах. В России этот праздник приобрел официальный статус совсем недавно. 4 октября 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий отмечать День отца в третье воскресенье октября.
В 2024 году этот день выпадает на 20 октября.
Идея учреждения этого праздника принадлежит представителям «Союза отцов», которые, как отмечает председатель центрального совета организации Александр Заремба, посчитали необходимым подчеркнуть важность отца в семье. Этот день был создан для укрепления института семьи и повышения роли отцовства в воспитании детей.
Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович уверена: долгое время в нашей стране роль отца была незаслуженно принижена. Важно подчеркнуть его заслуги и вклад в развитие семьи и общества. Роль отца как кормильца и защитника остается ключевой, но реальные его заслуги далеко выходят за рамки финансовой поддержки.
Кондратович добавляет, что в многодетных семьях отцы часто выступают настоящими героями, внося неоценимый вклад в воспитание и обучение детей. День отца призван поднять статус этих мужчин и воздать должное их неустанным трудам.
Роль отца в современном обществе переосмысляется, и многие приходят к выводу, что гармоничное развитие ребенка невозможно без участия обоих родителей. Если мать зачастую сосредотачивается на духовном и культурном воспитании, то отец становится для ребенка примером патриотизма и гражданской ответственности, обучая активной жизненной позиции.
Несмотря на то, что официальный статус День отца получил только в 2021 году, многие регионы России начали чествовать пап задолго до этого. Например, в Новосибирске, Череповце, Волгоградской и Липецкой областях праздник отмечают с 2008 года. В Москве с 2014 года проводится фестиваль «Папа Фест», который быстро стал популярным и в других городах.
Сейчас День отца отмечают во всех субъектах РФ, и праздник обретает свои особенности. В одних регионах организуются спортивные состязания и конкурсы для пап и детей, в других предпочитают культурные мероприятия и выставки. Приморье не остается в стороне и также активно внедряет свои традиции. В 2022 году в Приморье отметили День отца, организовав множество мероприятий в честь этого важного семейного праздника. Как сообщил министерство культуры и архивного дела региона, программы были разработаны для проведения по всему краю.
Современные исследования показывают, что в России мужчины становятся отцами в среднем около 29 лет. Хотя суды чаще всего при разводах оставляют детей матерям, более половины отцов считают, что уделяют своему ребенку недостаточно времени. Интересно, что 65% опрошенных россиян считают День отца важным праздником, а 82% считают важным поддержание связи ребенка с биологическим отцом в случае развода.
По данным ВЦИОМ, россияне видят ответственного отца как человека, способного материально обеспечить семью, который проводит время с ребенком и помогает ему в учебе и развитии. Стоит отметить, что современные отцы все чаще интересуются жизнью своих детей и готовы обсуждать с ними важные вопросы.
Во многих странах мира День отца приобретает уникальные национальные черты. В США, например, его используют как повод поддержать пап с низкими доходами, воспитывающих детей в одиночку. Японцы назвали праздник «День мальчиков» и дарят своим отцам особенные подарки — мужские аксессуары и даже оружие.
Австралийцы выходят на пикники, чтобы оживить семейные связи на свежем воздухе, а итальянцы традиционно дарят отцам новый парфюм. Россия — страна с еще не устоявшимися традициями, но с большим потенциалом в плане креативных идей для празднования.