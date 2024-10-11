Исследование: Отказ от курения продлевает жизнь в любом возрасте

Posted 11 октября, 07:32
Published 11 октября, 07:32
Modified 11 октября, 07:32
Updated 11 октября, 07:32
Пропаганда против курения в основном нацелена на молодежь. Однако исследование показало, что отказ от табака в возрасте 55, 65 и даже 75 лет приносит ощутимую пользу здоровью. Об этом сообщает newkhakasiya.online.
Медики сравнили продолжительность жизни курильщиков и тех, кто бросил курить, в возрастной группе от 35 до 75 лет.
Если 35-летний человек продолжает курить, он может потерять до девяти лет жизни, причем отказ от курения позволит вернуть ему до восьми лет. Даже в 65 лет отказ от сигарет подарит минимум год жизни с вероятностью 23%. В 75 лет этот шанс составляет 14%. При этом около 10% тех, кто бросил курить в 65 лет, прожили как минимум на восемь лет дольше, а 8% отказавшихся в 75 лет смогли продлить свою жизнь ещё на четыре года или более.
Исследователи утверждают, что никогда не поздно бросить курить, чтобы продлить свою жизнь.