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Posted 11 октября, 07:32

Published 11 октября, 07:32

Modified 11 октября, 07:32

Updated 11 октября, 07:32

Исследование: Отказ от курения продлевает жизнь в любом возрасте

Исследование: Отказ от курения продлевает жизнь в любом возрасте

11 октября 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney
Отказ от курения может значительно увеличить продолжительность жизни, даже если сделать это в 75 лет. К такому заключению пришли американские специалисты, изучив показатели смертности среди курящих и отказавшихся от этой привычки.

Пропаганда против курения в основном нацелена на молодежь. Однако исследование показало, что отказ от табака в возрасте 55, 65 и даже 75 лет приносит ощутимую пользу здоровью. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Медики сравнили продолжительность жизни курильщиков и тех, кто бросил курить, в возрастной группе от 35 до 75 лет.

Если 35-летний человек продолжает курить, он может потерять до девяти лет жизни, причем отказ от курения позволит вернуть ему до восьми лет. Даже в 65 лет отказ от сигарет подарит минимум год жизни с вероятностью 23%. В 75 лет этот шанс составляет 14%. При этом около 10% тех, кто бросил курить в 65 лет, прожили как минимум на восемь лет дольше, а 8% отказавшихся в 75 лет смогли продлить свою жизнь ещё на четыре года или более.

Исследователи утверждают, что никогда не поздно бросить курить, чтобы продлить свою жизнь.

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